"Hay intención de salvar a Metrolínea": alcalde de Bucaramanga tras reunión con Petro

Varias fueron las conclusiones del encuentro del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltráncon el presidente Gustavo Petro, ministros y mandatarios de 24 ciudades capitales más del país, entre ellas la intención de apoyar a la ciudad para salvar a Metrolínea.

Según el alcalde Beltrán, el presidente Petro, “ha mostrado su disposición de apoyar a la ciudad en la crisis actual de Metrolínea”.

En su cuenta en X el mandatario escribió: “Le manifesté la urgencia de darle soluciones definitivas en movilidad a los colombianos que viven en Bucaramangay se mueven en transporte público. Esperemos que ese apoyo se vea materializado lo más pronto posible”.

Durante el encuentro con el Presidente, el Gobierno Nacional ha mostrado disposición de apoyar a la ciudad en la crisis actual de @Metrolinea.



Le manifesté la urgencia de darle soluciones definitivas en movilidad a los colombianos que viven en Bucaramanga y se mueven en…

El pasado 16 de febrero el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, informó que la empres MetroCinco Plus S.A., operador del sistema, no estaba en condiciones de seguir garantizando la operación por varios problemas económicos y de logística. “En ese sentido no puede cumplir con las condiciones que le exigen los municipios”, dijo.

“El operador MetroCinco nos ha manifestado que no puede cumplir con nuestras exigencias para mejorar el servicio de Metrolínea. En próximos días daremos a conocer las soluciones que tenemos como administración para enfrentar el tema, sin embargo, el servicio seguirá prestándose con lo que tenemos, apoyado con flotas de buses convencionales. Estamos tratando de revivir un muerto, porque lastimosamente eso es lo que es Metrolínea hoy, debido a los malos manejos administrativos y operativos del pasado”, aseguró el mandatario.

Durante cinco horas de reunión los mandatarios también hablaron de temas de seguridad, la lucha antidroga y el apoyo del Ejército para recuperar la seguridad en las ciudades.

“Hoy puntos de encuentro, la lucha contra la explotación sexual los alcaldes hemos dejado puntos claros, cada uno de los ministros, para llevar soluciones a los territorios, pero ni podemos seguir gobernando desde la visión y la ideología política porque ahí solo se gobierna para unos pocos”, dijo el mandatario.

Los alcaldes de las ciudades capitales culminamos cinco horas de reunión con el presidente @petrogustavo, donde quedó claro que, personalmente, tenemos visiones de país muy distintas en diversos temas, sobretodo en seguridad.

Mis diferencias más marcadas con el Presidente se…



Mis diferencias más marcadas con el Presidente se… pic.twitter.com/C8184lhnI7 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) April 5, 2024

Entre los compromisos del Gobierno Nacional también está la inversión en los centros de salud.