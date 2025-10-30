Hito médico en Latinoamérica: HIC implanta chips cerebrales a paciente con parkinson

En un hecho sin precedentes para la neurocirugía latinoamericana, especialistas del Hospital Internacional de Colombia (HIC) ubicado en Bucaramanga lograron implantar, por primera vez, chips cerebrales en ambos lados del cerebro de manera simultánea y sin el uso del tradicional casco metálico.

El procedimiento, liderado por el neurocirujano Dr. William Contreras, representa un salto tecnológico en el tratamiento de la enfermedad de parkinson y fue realizado con la innovadora plataforma de navegación StarFix, reconocida por su alta precisión.

La paciente, Diana Castellanos Martínez, de 64 años, profesora bumanguesa diagnosticada con Parkinson en 2020, fue la protagonista de este avance médico.

Durante años dependió de medicación para controlar los temblores y la rigidez muscular, hasta que su cuerpo comenzó a mostrar resistencia a los fármacos.



“Quería recuperar mi calidad de vida, volver a caminar y dejar de depender de tantas pastillas”, contó tras la cirugía.

El procedimiento, conocido como Estimulación Cerebral Profunda (DBS, por sus siglas en inglés), consiste en implantar electrodos en zonas específicas del cerebro conectados a un dispositivo similar a un marcapasos, que envía impulsos eléctricos para regular los circuitos neuronales alterados.

Aunque la técnica existe desde hace años, la novedad radica en el abordaje bilateral simultáneo, posible gracias a StarFix, un sistema que permite a los cirujanos trabajar en ambos hemisferios al mismo tiempo, sin requerir el tradicional marco estereotáxico.

Publicidad

“Esta innovación reduce el tiempo quirúrgico, el riesgo anestésico y el agotamiento del paciente, lo que acelera su recuperación”, explicó el Dr. Contreras.

Además, subrayó que el nuevo método podría permitir realizar hasta dos cirugías de Parkinson en un solo día, optimizando los recursos y ampliando el acceso a más pacientes.

Durante la operación, Diana permaneció despierta, permitiendo a los especialistas verificar en tiempo real la efectividad del implante.

Publicidad

“El temblor desapareció apenas colocamos los electrodos”, señaló el neurocirujano.

El Parkinson afecta a más de 10 millones de personas en el mundo, según la Parkinson’s Foundation, y es el segundo trastorno neurodegenerativo más común.

En Colombia, los casos siguen en aumento, pero los centros con tecnología avanzada para tratamientos como el DBS aún son escasos.

El logro del HIC posiciona a Bucaramanga como referente en neurocirugía de alta complejidad y abre una nueva etapa para miles de pacientes que buscan recuperar el control de sus movimientos y su independencia.

“Hoy me siento tranquila, con esperanza y con ganas de volver a vivir plenamente”, concluyó Diana.