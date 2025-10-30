Las medidas de Bucaramanga para noche de Halloween: monitoreo de caravanas y retenes

La Alcaldía de Bucaramanga anunció un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el orden público durante las celebraciones de Halloween y el fin de semana, con el despliegue de más de 3.500 hombres y mujeres de la Policía, el Ejército, la Dirección de Tránsito, Migración Colombia y organismos de socorro.

El anuncio se realizó tras un Consejo de Seguridad liderado por el alcalde designado, Javier Augusto Sarmiento Olarte, quien coordinó junto a las autoridades militares, de policía y organismos de control las estrategias de prevención, vigilancia y control que se aplicarán en todo el Área Metropolitana.

Entre las principales medidas adoptadas se destacan la instalación de puestos de control metropolitanos en puntos estratégicos para monitorear la movilidad, verificar antecedentes y prevenir hechos delictivos.

Además, el próximo viernes a las 5:00 p. m. se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permitirá supervisar en tiempo real las operaciones de seguridad.



La administración también dispuso controles especiales en establecimientos nocturnos, especialmente en el sector de Cuadra Play, y un refuerzo permanente en centros comerciales y parques, donde se realizarán patrullajes preventivos.

El operativo contará, además, con monitoreo aéreo mediante drones y un grupo motorizado de reacción inmediata para atender cualquier situación que altere el orden público.

En cuanto a la regulación del horario nocturno, la Alcaldía informó que la rumba del 31 de octubre estará permitida hasta las 2:00 a. m., bajo estricto control del cumplimiento de las normas y medidas de convivencia.

El alcalde Sarmiento Olarte hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar de las festividades con prudencia y responsabilidad: “Estas medidas buscan proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Queremos un cierre de año en paz, sin hechos que alteren la convivencia. La seguridad es un compromiso compartido entre las autoridades y la ciudadanía”, afirmó el mandatario local.

Con estas acciones, Bucaramanga se prepara para un fin de semana de celebración segura, con especial atención en los sectores de mayor afluencia y en la protección de los menores durante las actividades de Halloween.