Estas son las principales propuestas de los ocho candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga

Este martes 29 de octubre quedaron oficialmente inscritos ante la Registraduría los ocho aspirantes que buscan llegar a la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre. Los candidatos presentaron sus avales y dieron a conocer las principales líneas de sus programas de gobierno, centrados en temas como movilidad, seguridad, educación y orden administrativo.

Jhan Carlos Alvernia, del Partido Liberal, destacó que su colectividad “ha sido la que más obras ha ejecutado en Bucaramanga”. Prometió retomar la gestión de grandes proyectos de infraestructura y mantenimiento de colegios. “La ciudadanía está demandando obras. Vamos a gestionar recursos y sacar adelante proyectos en distintos sectores”, sostuvo.

Jhan Carlos Alvernia, excandidato a la alcaldía de Bucaramanga, acaba de llegar a la registraduría para inscribir su candidatura para las elecciones atípicas de la capital santandereana. Tiene el aval del partido Liberal.

El candidato de La U, Cristian Portilla, planteó la continuidad del modelo de gobierno de Jaime Andrés Beltrán del que fue su secretario privado durante su administración.

“Esta visión de ciudad no puede detenerse. Debemos continuar con ese sentido de pertenencia y seguir materializando los avances logrados”, aseguró.

Por su parte, Humberto Salazar, candidato del Pacto Histórico, señaló que su prioridad será “ordenar la casa”, fortaleciendo el uso de la tecnología y el vínculo con el sector académico y empresarial. “Tenemos grandes empresas de sistemas, pero una alcaldía que no se vincula a estos proyectos. Una vez se organice la administración, debemos enfocarnos en seguridad, movilidad y educación”, afirmó, criticando el rezago en infraestructura educativa.

Carlos Fernando Pérez, avalado por el partido ADA, propuso dar continuidad al actual plan de desarrollo municipal y fortalecer la ejecución de los proyectos pendientes. “La ley es clara: hay que continuar con el plan de desarrollo que ya fue aprobado. Mi experiencia de más de 25 años en el sector público servirá para administrar bien la ciudad”, indicó.

Desde el Nuevo Liberalismo, Fabián Oviedo aseguró que Bucaramanga “está huérfana, sin dirección ni rumbo”, y que su propósito será recuperar el liderazgo de la administración local. “Aquí quien debe sentir miedo son los bandidos, no los ciudadanos. Vamos a devolverle la autoridad a las calles y garantizar un transporte público digno”, expresó.

Fabián Oviedo, avalado por el Nuevo Liberalismo y apoyado por el partido ASI, inscribió su candidatura en la Registraduría.

Carlos Bueno, exdirector de Tránsito de Bucaramanga y quien recibió el aval de Colombia Justa Libres prometió un gobierno “en la calle, cercano a la gente”, enfocado en seguridad, orden y movilidad. “Así como lo hicimos en Tránsito, vamos a recuperar el orden. Ya tenemos estudios y recursos para modernizar el transporte público desde el primer día”, aseguró.

El candidato Rubén Morales, del partido Unitarios, centró su propuesta en la reactivación de proyectos de movilidad como el sistema de rieles y transporte aéreo para conectar los barrios del norte y sur de la ciudad. “Tenemos financiación para recuperar la red de Metrolínea y vincular nuevas rutas aéreas entre sectores como Morrorrico, Guarín y San Mateo”, explicó.

Ya se inscribieron los dos primeros candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Carlos Bueno, exdirector de tránsito de Bucaramanga, por el partido Colombia Justa Libres con aval de Liga, Conservador y Mira. También Rubén Morales por el partido Unitarios

Finalmente, Juan Manuel González, del Partido Demócrata Colombiano, destacó el equipo técnico que lo acompaña y aseguró que su administración será “decente y eficiente”. “He conseguido el mejor equipo de abogados, ingenieros y trabajadores sociales. Vamos a pasar a la historia gracias a ustedes”, expresó.

Juan Manuel González inscribió su candidatura en la sede de la Registraduría.

Las elecciones atípicas se celebrarán el próximo 14 de diciembre, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. Bucaramanga elegirá un mandatario para un periodo de dos años y así completar el período 2024-2027.