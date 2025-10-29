Esta es la lista de candidatos inscritos para las elecciones atípicas de la alcaldía de Bucaramanga

Carlos Enrique Bueno, Cristian Portilla, Fabián Oviedo, Jhan Carlos Alvernia, Humberto Salazar, Juan Manuel González, Carlos Fernando Pérez y Rubén Fernando Morales son los ocho aspirantes a la Alcaldía de Bucaramanga.}



¿Por qué tendrá elecciones atípicas Bucaramanga?

Cabe recordar que los comicios atípicos, programados para el próximo 14 de diciembre, fueron convocados tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por parte del Consejo de Estado, debido a doble militancia.

Precisamente, el exalcalde Beltrán llegó hasta la Registraduría para acompañar la inscripción de la candidatura de Cristian Portilla, quien durante su administración se desempeñó como su secretario privado.

Jaime Andrés Beltrán dijo que confía plenamente en Portilla para que continúe el proyecto que él mismo inició y confirmó que renunció al partido político Colombia Justa Libres, pues a última hora le negaron el aval para buscar nuevamente la Alcaldía. El aval de Portilla lo entregó el Partido de la U.

El que se quedó con el respaldo que tenía Jaime Andrés fue Carlos Enrique Bueno, quien además cuenta con el aval del Partido Conservador, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el MIRA.



Carlos Bueno fue director de Tránsito de Bucaramanga durante la administración de Juan Carlos Cárdenas e incluso se mantuvo por algún tiempo trabajando bajo los lineamientos de Jaime Andrés Beltrán.



Estos son los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga en elecciones atípicas

La lista de candidatos la completan Fabián Oviedo, avalado por el Nuevo Liberalismo y la ASI; además, fue concejal de la ciudad y ya buscó el primer cargo de la capital santandereana. Jhan Carlos Alvernia, por el Partido Liberal; Humberto Salazar (Pacto Histórico); Juan Manuel González (Partido Demócrata Colombiano); Carlos Fernando Pérez (Partido Alianza Democrática Amplia - ADA) y Rubén Fernando Morales (Partido Unitarios).



¿Cuándo son las elecciones atípicas en Bucaramanga?

Cabe recordar que las elecciones atípicas del 14 de diciembre definirán quién completará el periodo administrativo en la Alcaldía de Bucaramanga hasta el año 2027.