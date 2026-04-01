Hospital Internacional de Colombia garantiza atención en urgencias y trauma en Piedecuesta

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), sede Piedecuesta, informó a la opinión pública que el servicio de Emergencia y Trauma continúa operando con normalidad, bajo monitoreo constante de su capacidad instalada y con protocolos activos para garantizar una atención segura y oportuna a los pacientes.

Según el comunicado emitido por la institución, las medidas implementadas en las últimas horas han permitido priorizar la atención de casos que requieren manejo especializado, como pacientes con trauma severo, patologías de alto riesgo y otras condiciones clínicas de alta complejidad.

El HIC explicó que esta priorización busca optimizar los recursos disponibles y asegurar una respuesta eficiente en situaciones críticas, en medio de la alta demanda de servicios de salud.

En ese sentido, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso adecuado de la red hospitalaria, acudiendo a servicios de primer nivel o de baja complejidad en casos de síntomas leves o condiciones que no requieran atención especializada.



📢 Comunicado a la opinión pública sobre la declaración de emergencia funcional y cierre temporal de los servicios de la Unidad de Emergencia y Trauma del HIC sede Piedecuesta.#comunicadooficial #opiniónpublica #HIC pic.twitter.com/wdsvK0G2yY — fcvcolombia (@fcvcolombia) March 27, 2026

Finalmente, el Hospital Internacional de Colombia agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró su compromiso con la seguridad, la calidad en la atención y el bienestar de los pacientes en la región.