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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hospital Internacional de Colombia garantiza atención en urgencias y trauma en Piedecuesta

Hospital Internacional de Colombia garantiza atención en urgencias y trauma en Piedecuesta

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso adecuado de la red hospitalaria, acudiendo a servicios de primer nivel o de baja complejidad en casos de síntomas leves.

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