Incendio afectó siete buses en estación de Metrolínea de Girón: investigan causas

Un incendio registrado en la noche del lunes en las instalaciones de Metrolínea, en el municipio de Girón, dejó al menos siete buses afectados y únicamente daños materiales, según el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca.

El sargento Carlos Portilla, supervisor de Operaciones del organismo de socorro, explicó que hacia las 8:12 de la noche recibieron el reporte sobre una columna de humo grande y espesa que provenía del sector del Anillo Vial, donde están ubicadas las instalaciones de Metrolínea.

De inmediato, una máquina de la estación de Girón se desplazó al lugar y confirmó que se trataba de un incendio que comprometía varios buses. Ante la magnitud de la emergencia fueron movilizadas unidades de las estaciones Central, Zona Franca y Girón.

En total, cuatro máquinas extintoras, una ambulancia y diez unidades bomberiles participaron en las labores para controlar y liquidar las llamas.



Los bomberos también realizaron una búsqueda para establecer si había personas dentro de las instalaciones. Sin embargo, no encontraron víctimas ni personas que requirieran atención durante la emergencia.

“Al momento, lo que se logró encontrar son daños materiales”, señaló el sargento Portilla, quien indicó que aproximadamente siete buses resultaron afectados por la conflagración.

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Una vez controlado el incendio, los organismos de socorro solicitaron la presencia de la Policía para realizar la entrega del lugar y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes. Las autoridades deberán establecer las causas que originaron el fuego.

El Cuerpo de Bomberos hizo además un llamado a la comunidad para reportar de manera inmediata cualquier incendio o la presencia de personas dentro de estas instalaciones, teniendo en cuenta que, según el organismo, en días anteriores se han presentado situaciones en las que personas han quedado atrapadas en el lugar.

Los reportes de emergencia pueden realizarse a través de las líneas 119, 675 0665 y 675 0666, con el propósito de facilitar una respuesta oportuna y evitar que las llamas se propaguen a otros vehículos o generen una emergencia de mayor magnitud.