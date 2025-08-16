Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Indignación en redes por muerte de caballo tras cabalgata en Sabana de Torres, Santander

Indignación en redes por muerte de caballo tras cabalgata en Sabana de Torres, Santander

La Alcaldía de Sabana de Torres lamentó el hecho y aseguró que el equipo veterinario investiga las causas de la muerte del caballo.

Fallece caballo en Sabana de Torres Santander después de una cabalgata
Imagen de la comunidad. Fallece caballo en Sabana de Torres Santander después de una cabalgata
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 12:20 p. m.

Indignación en Santander por presunto maltrato animal durante las ferias y fiestas del municipio de Sabana de Torres, Santander, luego de que un caballo muriera al finalizar la cabalgata “Paseo de los Sectores Productivos”.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, el animal habría recorrido varias horas bajo las altas temperaturas registradas en la región, lo que habría provocado su agotamiento y posterior deceso.

El hecho fue revelado en redes sociales por Nilson Correa, quien cuestionó el trato a los equinos durante estas actividades. En su publicación cuestiona el trato a los animales: “Es cierto que los caballos pueden llegar a estar exhaustos después de una cabalgata… los caballos son seres vivos que merecen respeto y cuidado”, señaló.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Darío Buchenicow Caballero, lamentó lo ocurrido y afirmó que un equipo veterinario será el encargado de verificar qué pasó con el animal.

En el comunicado emitido, la administración aseguró que: "Durante la inscripción de los jinetes se verificaron las condiciones de los animales. Nuestro municipio adelanta diferentes estrategias que propenden en el cuidado de los animales y las mismas hacen parte de las metas de nuestro plan de desarrollo; por lo tanto, este hecho es resultado del manejo inadecuado por parte de su jinete", señala el comunicado.

El hecho ha causado polémica e indignación ciudadana, al punto que abrió el debate sobre la pertinencia de estos eventos en las festividades.

Publicidad

El diputado Danovis Lozano cuestionó la falta de control en este tipo de eventos: “Queremos rechazar la muerte de otro caballo por parte de las mal llamadas cabalgatas. Estos espectáculos no están teniendo un control riguroso por las autoridades. Muchas de las personas están en estado de alicoramiento y maltratan a los caballos que participan en las cabalgatas. Por diversión de los humanos se están exponiendo los animales, y deberían prohibirse”.

Afirmó que las administraciones municipales y departamentales deben realizar controles rigurosos y, llegado el caso, prohibir este tipo de espectáculos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Maltrato animal

Noticias de hoy

Policía Nacional