Indignación en redes por muerte de caballo tras cabalgata en Sabana de Torres, Santander

Indignación en Santander por presunto maltrato animal durante las ferias y fiestas del municipio de Sabana de Torres, Santander, luego de que un caballo muriera al finalizar la cabalgata “Paseo de los Sectores Productivos”.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, el animal habría recorrido varias horas bajo las altas temperaturas registradas en la región, lo que habría provocado su agotamiento y posterior deceso.

El hecho fue revelado en redes sociales por Nilson Correa, quien cuestionó el trato a los equinos durante estas actividades. En su publicación cuestiona el trato a los animales: “Es cierto que los caballos pueden llegar a estar exhaustos después de una cabalgata… los caballos son seres vivos que merecen respeto y cuidado”, señaló.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Darío Buchenicow Caballero, lamentó lo ocurrido y afirmó que un equipo veterinario será el encargado de verificar qué pasó con el animal.

En el comunicado emitido, la administración aseguró que: "Durante la inscripción de los jinetes se verificaron las condiciones de los animales. Nuestro municipio adelanta diferentes estrategias que propenden en el cuidado de los animales y las mismas hacen parte de las metas de nuestro plan de desarrollo; por lo tanto, este hecho es resultado del manejo inadecuado por parte de su jinete", señala el comunicado.

El hecho ha causado polémica e indignación ciudadana, al punto que abrió el debate sobre la pertinencia de estos eventos en las festividades.

Publicidad

El diputado Danovis Lozano cuestionó la falta de control en este tipo de eventos: “Queremos rechazar la muerte de otro caballo por parte de las mal llamadas cabalgatas. Estos espectáculos no están teniendo un control riguroso por las autoridades. Muchas de las personas están en estado de alicoramiento y maltratan a los caballos que participan en las cabalgatas. Por diversión de los humanos se están exponiendo los animales, y deberían prohibirse”.

Afirmó que las administraciones municipales y departamentales deben realizar controles rigurosos y, llegado el caso, prohibir este tipo de espectáculos.