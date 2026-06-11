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Investigan a exgerente de la EMAB por presuntas irregularidades en contratación

La Procuraduría investiga si Helbert Panqueva autorizó la inclusión de un servicio permanente de escolta dentro de un contrato de vigilancia de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

Helbert Panqueva - exgerente Emab.jpg
Blu Radio. Helbert Panqueva, exgerente de la Emab //Foto: tomada de @EmabEsp
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Helbert Panqueva, exgerente general de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB), por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de servicios de vigilancia y monitoreo para la entidad.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el exdirectivo habría aprobado y dispuesto un contrato bilateral durante la vigencia 2023 para la prestación de servicios de vigilancia y monitoreo en las sedes de la empresa. Sin embargo, dentro de dicho acuerdo, al parecer, se incluyó la prestación permanente de servicios de escolta para el entonces gerente.

El organismo de control busca establecer si esa decisión se tomó sin que existiera una acreditación de un nivel de riesgo alto que justificara la asignación de un esquema de protección permanente para el funcionario.

Por estos hechos, el Ministerio Público investiga una posible vulneración de los principios de responsabilidad y moralidad pública que deben regir la función administrativa y la gestión de los recursos públicos.

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La Procuraduría indicó que la conducta atribuida al exgerente fue calificada provisionalmente como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, dentro del proceso disciplinario que se adelanta en su contra.

Con la formulación del pliego de cargos, el proceso disciplinario entra en una nueva etapa en la que el investigado podrá ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes frente a los señalamientos realizados por el ente de control.

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