Investigan a tres militares por participación en contratación de falsa anestesióloga en Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional por su presunta participación en la contratación de una profesional de la medicina para ejercer funciones de anestesiología en el Dispensario Médico de Bucaramanga, pese a que al parecer no cumplía con los requisitos exigidos para desempeñar esa especialidad.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública, que citó a audiencia disciplinaria a una teniente coronel, un mayor y un cabo primero, quienes habrían intervenido en el proceso de selección y vinculación de la profesional.

Según el organismo de control, la teniente coronel se desempeñaba como directora del dispensario y gerente del proyecto de contratación; el mayor fungía como subdirector administrativo y financiero y ordenador del gasto; mientras que el cabo primero ejercía como coordinador de Talento Humano e integraba el comité evaluador.

La investigación señala que los uniformados habrían participado en las etapas precontractual y contractual que culminaron con la contratación de la médica para desempeñarse como anestesióloga, sin que presuntamente acreditara la formación especializada requerida para ejercer esa función.



Además, la Procuraduría indicó que la profesional habría presentado documentación académica falsa para sustentar su condición como especialista en anestesiología, situación que, según el ente disciplinario, no habría sido advertida o verificada adecuadamente durante el proceso de selección.

Con la formulación de cargos, la Procuraduría avanzará en la audiencia disciplinaria para determinar si existió responsabilidad por parte de los funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades que habrían puesto en riesgo la adecuada prestación de los servicios de salud en el dispensario militar de Bucaramanga.