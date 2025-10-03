Joven fue asesinado con 11 disparos en barrio Asomiflor de Floridablanca

Un hombre de 26 años fue asesinado en la noche de este jueves 2 de octubre en el asentamiento humano Asomiflor, en Floridablanca, Santander.

La víctima fue identificada como Hugo Andrés Luna Carreño, quien recibió al menos 11 impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El hecho ocurrió hacia las 10:55 p. m., cuando la patrulla del sector fue alertada sobre una persona herida. Al llegar, los uniformados encontraron a la comunidad auxiliando al joven y lo trasladaron en un vehículo institucional hasta el hospital de Floridablanca, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, Luna Carreño registraba 10 anotaciones judiciales como indiciado por delitos como porte de estupefacientes, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego.



Los investigadores señalaron que el crimen estaría relacionado con una riña derivada de la venta y comercialización de estupefacientes en la zona, actividad a la que presuntamente se dedicaba el fallecido.

En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron una motocicleta, que sería de propiedad de la víctima.

La SIJIN de la Policía adelantó la inspección técnica, la recolección de evidencias y labores de vecindario para avanzar en la investigación. Hasta el momento no se reportan capturados.