En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Álvaro Uribe
Congreso
Beto Coral
Charlie Zaa
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Juez ordena medidas por alud que amenaza con desprenderse en barrio de Bucaramanga

Juez ordena medidas por alud que amenaza con desprenderse en barrio de Bucaramanga

El despacho judicial concluyó que existe un riesgo latente para residentes y peatones del barrio Granjas de Provenza, por lo que ordenó una intervención preventiva inmediata en el sector.

Deslizamiento Granjas de Provenza Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Deslizamiento Granjas de Provenza - Bucaramanga //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Un plazo de 30 días tiene la Alcaldía de Bucaramanga para tomar medidas ante un talud de tierra que amenaza con desprenderse en la carrera 21B con calle 115, el barrio Granjas de Provenza y que pone en riesgo a familias de ese sector del sur de la ciudad.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga que, en medio de un proceso de acción popular, decretó la medida cautelar considerando que hay un riesgo inminente para las personas debido al deterioro de la ladera.

El Juzgado ordenó al Municipio de Bucaramanga, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, la Oficina de Planeación y la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, “Cubrir la ladera con materiales que eviten que continúe el deslizamiento; instalar un cerramiento provisional o acordonar el área afectada; impedir el paso de peatones por el sector en riesgo y ubicar avisos de advertencia sobre el peligro de transitar por la zona”.

Igualmente, la orden indica que la Alcaldía debe presentar un informe detallado al Juzgado sobre el cumplimiento de las medidas.

Lea también:

Nuevo derrumbe agrava la crisis de la Transversal del Carare, en Santander
Santanderes

Deslizamiento en la Transversal del Carare deja incomunicado el paso entre Landázuri y Vélez

Obras de mitigación La Feria.jpg
Santanderes

Obra para frenar deslizamientos en el occidente de Bucaramanga supera el 83% de ejecución

Entre tato, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Didier Rodríguez, señaló que darán cumplimiento a la orden judicial, aunque señaló que en la zona ya se había iniciado una intervención.

“La Oficina de Gestión del Riesgo ha hecho las visitas técnicas correspondientes, ha entregado plástico para la para cubrir el talud, se han hecho las recomendaciones porque también, digamos, aquí esto es un ejercicio de corresponsabilidad también con las construcciones que se realizan en un lugar no adecuado y sin las respectivas licencias y permisos. Lo que tenemos que revisar al interior de la alcaldía, de la administración, es la competencia directa para dar cumplimiento con la medida”, explicó el funcionario.

Publicidad

La Oficina de Gestión del Riesgo también realizará en censo de las familias que viven cerca de la ladera con el fin de tomar medidas de prevención respecto a sus casas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Alcaldía de Bucaramanga

Santander

UNGRD

Deslizamiento

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad