Juez ordena medidas por alud que amenaza con desprenderse en barrio de Bucaramanga

Un plazo de 30 días tiene la Alcaldía de Bucaramanga para tomar medidas ante un talud de tierra que amenaza con desprenderse en la carrera 21B con calle 115, el barrio Granjas de Provenza y que pone en riesgo a familias de ese sector del sur de la ciudad.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga que, en medio de un proceso de acción popular, decretó la medida cautelar considerando que hay un riesgo inminente para las personas debido al deterioro de la ladera.

El Juzgado ordenó al Municipio de Bucaramanga, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, la Oficina de Planeación y la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, “Cubrir la ladera con materiales que eviten que continúe el deslizamiento; instalar un cerramiento provisional o acordonar el área afectada; impedir el paso de peatones por el sector en riesgo y ubicar avisos de advertencia sobre el peligro de transitar por la zona”.

Igualmente, la orden indica que la Alcaldía debe presentar un informe detallado al Juzgado sobre el cumplimiento de las medidas.



Entre tato, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Didier Rodríguez, señaló que darán cumplimiento a la orden judicial, aunque señaló que en la zona ya se había iniciado una intervención.

“La Oficina de Gestión del Riesgo ha hecho las visitas técnicas correspondientes, ha entregado plástico para la para cubrir el talud, se han hecho las recomendaciones porque también, digamos, aquí esto es un ejercicio de corresponsabilidad también con las construcciones que se realizan en un lugar no adecuado y sin las respectivas licencias y permisos. Lo que tenemos que revisar al interior de la alcaldía, de la administración, es la competencia directa para dar cumplimiento con la medida”, explicó el funcionario.

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La Oficina de Gestión del Riesgo también realizará en censo de las familias que viven cerca de la ladera con el fin de tomar medidas de prevención respecto a sus casas.