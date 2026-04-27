Obra para frenar deslizamientos en el occidente de Bucaramanga supera el 83% de ejecución

La intervención para mitigar el riesgo en el barrio La Feria ya supera el 83% de ejecución y avanza como una de las obras clave para proteger a esta comunidad, históricamente afectada por deslizamientos de tierra.

Este sector fue uno de los más golpeados en 2023, cuando las lluvias, sumadas a movimientos sísmicos y la presencia de una falla geológica, provocaron emergencias que dejaron a 424 familias damnificadas, lo que motivó la puesta en marcha de un proyecto integral de estabilización.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, durante la ejecución de la obra ya se han desarrollado trabajos fundamentales como la instalación de anclajes, drenes y perforaciones, esenciales para estabilizar el terreno y controlar las aguas subterráneas, factores determinantes en la ocurrencia de deslizamientos.

Actualmente, las labores se concentran en la instalación de acero, la construcción de micropilotes y la aplicación de concreto, fases consideradas determinantes para garantizar la resistencia y durabilidad de la intervención.



El proyecto también incluye acciones complementarias como la optimización del sistema de alcantarillado, con el fin de ofrecer una solución integral que reduzca de manera definitiva las condiciones de riesgo.

“Vamos a continuar con estas obras de mitigación y el seguimiento y control de acuerdo con las directrices de nuestro señor alcalde Cristian Portilla”, señaló Carlos Javier Méndez, secretario de Infraestructura.

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La obra beneficiará a más de 700 habitantes del barrio La Feria y los asentamientos Cuyanita y Camilo Torres, gravemente afectados en 2023.