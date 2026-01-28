En vivo
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Santanderes  / Inician obras de mitigación para evitar emergencias por desbordamiento de río Cáchira

Inician obras de mitigación para evitar emergencias por desbordamiento de río Cáchira

En el municipio de Landázuri, Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo adelanta obras de recuperación de vías afectadas por el invierno.

