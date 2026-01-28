Inician obras de mitigación para evitar emergencias por desbordamiento de río Cáchira

La Gobernación de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, avanza en la ejecución de obras de prevención y mitigación en varios municipios del departamento para reducir el impacto de emergencias asociadas a la temporada de lluvias y proteger a las comunidades.

En el municipio de Rionegro, se adelantan trabajos de reducción del riesgo sobre el río Cáchira, específicamente en el sector de la vereda La Platanala, donde se ejecutan obras para prevenir posibles desbordamientos. Las labores incluyen la construcción de jarillones con bolsas tipo big bag, una medida que busca proteger viviendas, cultivos y la infraestructura vial cercana al afluente.

Estos trabajos se desarrollan con apoyo de la Alcaldía de Rionegro y las comunidades que viven en zonas cercanas al río.

De igual manera, la Oficina para la Gestión del Riesgo del Departamento realizó una visita técnica al municipio de Landázuri, con el fin de verificar los trabajos de reducción del riesgo que se adelantan con maquinaria amarilla, especialmente en zonas con afectaciones en la red vial.



“Durante la jornada, se inspeccionaron puntos críticos y, en articulación con la Administración Municipal, se definió una hoja de ruta para su intervención, mediante la inversión en obras orientadas a la recuperación y protección de la infraestructura vial, con el propósito de mejorar la movilidad y reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales”, explicó Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander.