La iniciativa que une al sector público y privado para ayudar a niños en Santander

La primera dama de Santander, Victoria Eugenia Casallas Lozano, ha consolidado una Red de Valor Social que articula esfuerzos entre el sector público, privado y el voluntariado para transformar realidades en las zonas rurales del departamento. Su trabajo, centrado en el bienestar y la equidad, impulsa programas que fortalecen la educación, promueven el emprendimiento y fomentan el desarrollo humano sostenible.

La primera dama anunció el lanzamiento de la versión 2025 de la campaña “Es Tiempo de Compartir”, una iniciativa que busca llevar esperanza y abrigo a los niños de las escuelas rurales de Santander durante la temporada navideña.

El año pasado, la estrategia benefició a más de 5.000 niños de 337 escuelas rurales en 35 municipios, quienes recibieron mudas de ropa nuevas y zapatos. Este año, la meta es aún más ambiciosa: impactar otros 30 municipios diferentes y entregar más de 7.000 mudas de ropa a niños entre los 5 y 12 años, con el apoyo de empresarios, fundaciones, bancos, voluntarios y ciudadanos solidarios.

“El objetivo es que cada niño de las veredas santandereanas pueda estrenar en Navidad, porque un juguete alegra el día, pero una muda de ropa transforma una familia”, expresó.



A través de la estrategia ASPAS, la Red de Valor Social impulsa la mejora de escuelas rurales mediante dotación, embellecimiento y entrega de bicicletas a niños que recorren largas distancias para llegar a sus aulas.

En 2025, se han intervenido instituciones educativas en Confines, Lebrija, Suaita, Chapala, Rionegro y Sabana de Torres, entre otros municipios, con el respaldo de empresas aliadas y voluntarios.

ASPAS también apoya a 90 jóvenes santandereanos que viajan a Canadá a fortalecer su inglés mediante el Plan Padrino, un programa que canaliza donaciones mensuales para garantizar su sostenimiento y aprendizaje.

Entre los programas destacados de la Red se encuentra “Niños de provincia al estadio”, una iniciativa que nació con el propósito de acercar a los niños rurales al deporte y los valores del trabajo en equipo, la disciplina y la superación.

Con el apoyo de Indersantander y aliados privados, más de mil niños de 50 municipios han vivido la emoción de un partido profesional, convirtiendo esta experiencia en una herramienta de inspiración.

Otro eje clave ha sido la implementación de aulas digitales en 15 municipios rurales, que garantiza el acceso equitativo a herramientas tecnológicas, formación docente y fortalecimiento de competencias en bilingüismo, robótica y matemáticas.

En alianza con la Fundación Éxito y la Secretaría de Salud, la Red lidera el Programa de Complementación Alimentaria, que beneficia a 100 madres gestantes y lactantes en Barrancabermeja con bonos nutricionales, talleres de salud mental, lactancia y alimentación.

Gracias a su impacto, Santander obtuvo el tercer lugar nacional en la Lactatón, lo que permitió ampliar la cobertura a 215 madres adicionales en Piedecuesta.

Asimismo, el programa “Turismo Comunitario: Rutas de Identidad” busca fortalecer la economía local y el orgullo territorial a través del turismo sostenible en Betulia, Mogotes, Matanza, Puente Nacional y Guadalupe, promoviendo la cultura y la historia como motores de desarrollo.