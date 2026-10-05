“La papa quedó solo con los tronquitos”: campesino afectado por granizada en Santander

Una fuerte granizada provocó graves afectaciones en cultivos, viviendas y vías de varias veredas de Guaca, Santander. El fenómeno natural golpeó principalmente las zonas rurales de Alto Cupagá, El Palmar, Sisota, Quebradas, Las Cámaras, Las Nieves y Potrero Grande, donde los campesinos reportan pérdidas millonarias.

La emergencia afectó cultivos de papa, cebolla cabezona, fríjol, arveja y diferentes frutales como tomate de árbol, lulo y mora. En algunas fincas, los productores aseguran que las plantas quedaron completamente destruidas por el hielo.

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Álvaro Tarazona, veedor y productor de papa de Guaca, explicó que las mayores afectaciones se concentraron en la parte alta del municipio y que algunos cultivos registran pérdida total.

“Los más damnificados fueron la parte alta de Cupagá y Quebradas, donde los cultivos quedaron en pérdida total por el granizo”, relató el campesino.



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Tarazona aseguró que, en su caso, perdió aproximadamente una hectárea de cebolla y otra de papa, con pérdidas estimadas en unos 30 millones de pesos. Explicó además que buena parte de los productos cultivados en esta zona son comercializados en la Central de Abastos de Bucaramanga y posteriormente distribuidos hacia otros departamentos, incluida la Costa Caribe.

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Otro de los afectados es Gustavo Delgado, campesino de la vereda Alto Cupagá, quien relató que la granizada también causó daños en su vivienda y destruyó parte de los cultivos que esperaba cosechar en los próximos meses.

“Eso quedó vuelto nada. La papa tenía como dos meses y el granizo la dejó en el mero tronquito, la deterioró mucho”, contó Delgado.

#Video Así fue la impresionante granizada golpeó cinco veredas de Guaca, Santander. Las autoridades adelantan la evaluación de las pérdidas ocasionadas a los productores del campo en viviendas y cultivos #MañanasBlu pic.twitter.com/82z26zhYyX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2026

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El productor calcula que solamente en uno de sus cultivos de cebolla las pérdidas podrían superar los 100 millones de pesos. Según explicó, tenía sembradas cerca de cuatro hectáreas de cebolla, con una cosecha que esperaba recoger hacia diciembre.

La fuerza de la granizada también rompió las láminas transparentes del techo de la cocina y de un pasillo de su vivienda, además de afectar árboles frutales que tenía en la finca.

“Yo estaba allí por donde un vecino allá para donde un amigo, por donde un primo. Estaba por allí, incluso, ayudándole a recoger unas cebollas que tenía y entonces ya en la tarde cuando llegué aquí ya vi ese daño, y ya cuando llegué y este patio estaba demasiadamente blanco de ese granizo y abrí yo el candado de la puerta y cuando vi roto el techo de esas hojas transparentes de la cocina y de ahí del pasillo de la casa y aquí esos árboles frutales, unos granadillos que tengo aquí, eso quedó mejor dicho para nada”, relató el campesino.

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Los campesinos aseguran que no se trata de pérdidas aisladas y que otros productores de la zona también resultaron afectados, especialmente quienes tenían cultivos de cebolla y papa próximos a la cosecha.

Fuerte granizada causó afectaciones en cultivos de Guaca, Santander. El fenómeno climático golpeó cultivos de tomate de árbol, maíz, papa y arveja, además de varias zonas de pradera, generando pérdidas para productores de la región #MañanasBlu pic.twitter.com/E1WAG4AVM0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2026

Ante la magnitud de la emergencia, los productores hacen un llamado a la Gobernación de Santander y a las autoridades municipales para que realicen un censo de las familias damnificadas y se establezcan mecanismos de apoyo que permitan atender las pérdidas y ayudar a los campesinos a recuperar sus cultivos.

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Guaca es uno de los principales municipios productores de alimentos de Santander, por lo que los agricultores advierten que la afectación no solo representa un golpe para sus familias, sino también para la producción y comercialización de alimentos que llegan a diferentes regiones del país.