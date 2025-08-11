Liberaron a transportador de verduras que fue secuestrado en la zona del Catatumbo

Este lunes fue liberado Dagoberto Lázaro, agricultor y transportador del Catatumbo que permanecía secuestrado desde el pasado 1 de agosto. El hombre, reconocido en la región por llevar verduras desde Convención hacia Ocaña para su venta en los mercados locales, fue dejado en libertad en zona rural de Convención, Norte de Santander.

Su secuestro ocurrió cuando cuatro hombres fuertemente armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaba. Desde entonces, no se tenía información sobre su paradero, lo que generó la preocupación de autoridades y comunidades.

De acuerdo con las primeras indagaciones, se trataría de un secuestro exprés, modalidad utilizada por bandas al servicio de grupos armados que retienen a ciudadanos y, tras exigirles dinero, los dejan en libertad. Organizaciones sociales, juntas de acción comunal e incluso la Personería de Convención habían pedido su pronta liberación.