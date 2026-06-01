Lluvias generan emergencias en Barichara: caída de rocas e inundaciones

Las fuertes lluvias registradas durante la noche y la madrugada generaron varias emergencias en el municipio de Barichara, obligando a la intervención de los organismos de socorro en distintos sectores para atender situaciones que pusieron en riesgo la movilidad y la seguridad de los habitantes.

De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Barichara, uno de los puntos más afectados fue el sector de Puente Pequeño, donde el aumento del caudal de una corriente hídrica provocó el rebose temporal de agua sobre la vía. Ante la situación, bomberos realizaron una inspección de seguridad y un monitoreo preventivo para verificar la estabilidad de la estructura y las condiciones de transitabilidad.

Las lluvias también ocasionaron el desplazamiento de varias tapas de alcantarillado por la fuerza del agua. Los socorristas adelantaron labores de reubicación y aseguramiento de estos elementos con el fin de prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras para los transeúntes y conductores.

Otra de las emergencias se presentó en la vía que comunica a Barichara con Guane, donde se reportó la caída de rocas, árboles, tierra y sedimentos sobre la carretera. Las autoridades recomendaron a la comunidad evitar transitar por este corredor mientras se adelantan las labores para restablecer completamente el flujo vehicular y remover el material que obstaculiza el paso.



La situación más delicada ocurrió en el sector del Hotel El Santuario y la tienda Bellavista, donde una cuerda eléctrica de baja tensión cayó sobre la vía pública. El incidente provocó que dos motociclistas perdieran el control de sus vehículos, mientras que una persona recibió una descarga eléctrica.

Bomberos informó que las dos personas fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica. Aunque inicialmente no se reportaron heridas de gravedad, las autoridades mantienen el seguimiento al estado de salud de los afectados.

Mientras personal de la Electrificadora de Santander (ESSA), con apoyo de la Policía Nacional, se desplazaba al sitio para controlar el riesgo generado por la red eléctrica caída.

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Los organismos de socorro hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución, evitar transitar por las zonas afectadas y mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales, teniendo en cuenta que las lluvias podrían continuar y generar nuevas emergencias en diferentes sectores del municipio.