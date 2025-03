Lluvias ocasionan cierre en la vía La Lizama-San Alberto en el departamento de Santander

En el kilómetro 6+500 de la vía que conecta La Lizama con Barrancabermeja, en Santander, se encuentra cerrado de forma total debido a inundaciones por el río Lebrija. Los conductores que se dirigen hacia la ciudad entre aguas o la Costa atlántica deben desviarse hacia la capital santandereana por río Negro, con dirección a Sabana de Torres.

Esta situación afecta gravemente el flujo vehicular en la región, especialmente debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se han presentado en las últimas horas.

Pedro Conde, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, informó que varios municipios del departamento están en alerta naranja debido a las condiciones climáticas "Se han registrado fuertes lluvias y tormentas eléctricas en municipios como Ocamonte, La Paz, Vélez, y Girón, incluso en el Aeropuerto de Girón, Aratoca, San Bárbara, y Guaca, que se encuentran en alistamiento, además, se han presentado caídas de rocas en varios municipios, lo que ha generado una alerta para toda la región", comentó Conde.

"Estamos en comunicación constante con la Policía de Carreteras, Invías, ANI, el Batallón de Ingenieros en atención a desastres y con los consejos municipales de los 87 municipios del departamento para coordinar la respuesta ante esta situación y evitar tragedias", añadió.

Conde hizo un llamado a todos los transportadores para que eviten transitar durante las fuertes lluvias y, especialmente, por la noche, cuando las condiciones de visibilidad y seguridad son más complicadas.

Este tipo de cierres en la zona de La Lizama son recurrentes debido a los desprendimientos de rocas, además de los problemas de alcantarillado en la región. La Seccional de Tránsito y Transporte, junto con la concesionaria, realiza el manejo del tráfico en el sector afectado.

En Barichara, también se han registrado desprendimientos de rocas en la vía principal que conecta con el corregimiento de Guane. Donde se registran la caídas de rocas de gran tamaño, lo que ha afectado el tránsito vehicular.

Jaime Alberto Ardila, subcomandante de los Bomberos de Barichara, hizo un llamado a los conductores a no intentar remover las rocas por sí mismos "es la vía principal que conduce a Barichara con el corregimiento de Guane, con maquinaria amarilla estamos habilitando la vía sin embargo es de anotar que sigue lloviendo".

Mientras algunas vías se ven afectadas por las lluvias los campesinos que han soportado la intensa sequía se benefician con el agua dado que los ríos estaban secos como el río Suárez. Las autoridades piden a los bañistas evitar los paseos de olla dado que ya inicia la temporada de lluvias en Santander.