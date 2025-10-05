“Lo perdimos todo”: familias de Zarabanda piden ayuda tras devastador incendio en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, atendió de manera inmediata a las familias afectadas por el incendio que se registró en las últimas horas en el barrio Zarabanda, donde las llamas consumieron por completo 25 viviendas y dejaron a 85 personas sin hogar.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, quien además es el director de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, afirmó que ya se entregaron las ayudas correspondientes a la fase de respuesta ante la emergencia.

“Proveemos algunas ayudas como frazadas, kits de aseo y colchonetas. Se está terminando de realizar el censo de afectados y damnificados, y adelantando los trámites correspondientes”, explicó el funcionario. Por su parte, el director de Gestión del Riesgo municipal, Didier Rodríguez, confirmó que se ha realizado la caracterización de los damnificados y se continúa con la entrega de ayudas humanitarias.

El director de Gestión de Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, informó que fueron entregadas ayudas humanitarias a más de 60 personas damnificadas por incendio en el barrio Zarabanda #VocesySonidos pic.twitter.com/nCrzoysNe4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2025

“Han resultado más personas afectadas de las que inicialmente se reportaron. Hemos entregado colchonetas, sábanas, kits de alimentación y algunos mercados con el propósito de mitigar de manera inmediata las afectaciones que sufrieron estas familias”, señaló Rodríguez.



Pese a la rápida respuesta de las autoridades, las ayudas aún no son suficientes, por lo que la Administración Municipal invitó a la ciudadanía a solidarizarse. A partir de las 8:00 de la mañana de este lunes 6 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Social recibirá donaciones y aportes humanitarios en la sede de la Alcaldía de Bucaramanga.

Durante la emergencia, las llamas se propagaron rápidamente y destruyeron por completo varias viviendas de madera y materiales livianos. Las autoridades confirmaron que la persona que había sido reportada como desaparecida fue hallada con vida, y que los afectados pasarán la noche en casas de familiares y vecinos, mientras se definen medidas de alojamiento temporal.

Entre tanto, los organismos de socorro y las autoridades competentes avanzan en la investigación de las causas que originaron la conflagración en este sector del occidente de Bucaramanga.

Alfonso Rueda, uno de los adultos que resultó con quemaduras durante el incendio, relató con angustia y dolor la difícil situación que enfrenta.

“Necesitamos ayuda, lo perdimos todo, mire, me quemé tratando de recuperar algunas cosas, pero solo quedaron las latas quemadas. Ojalá nos colaboren para poder pagar, al menos, un arriendo mientras salimos adelante”, expresó.