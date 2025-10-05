Devastador incendio en Bucaramanga dejó más de 60 damnificados y una persona desaparecida

Una verdadera tragedia se vivió en la madrugada de este domingo en Bucaramanga, cuando un incendio de grandes proporciones consumió por completo 20 viviendas del barrio Zarabanda, dejando a su paso 66 personas afectadas y una persona desaparecida, según confirmaron las autoridades de Gestión del Riesgo.

El fuego, que se propagó rápidamente en medio de la oscuridad, sorprendió a decenas de familias mientras dormían. Las llamas devoraron techos, muros y fachadas en cuestión de minutos. “A las 4 de la mañana sentí que me caía algo del techo, y cuando miré ya todo estaba en llamas. Desperté a mi esposa y a mis hijos y logramos salir de milagro”, relató Rodrigo González, uno de los vecinos afectados.

Otros habitantes coincidieron en describir el momento como una pesadilla. Carol Patiño, quien perdió su casa, contó que “era como una película de terror, todos gritaban, lloraban, no alcanzamos a sacar nada, ni ropa ni celulares, solo corrimos para salvar la vida. Gracias a Dios ninguno terminó quemado”.

Mientras tanto, Nancy Serrano, otra de las damnificadas, aseguró que la emergencia los tomó completamente por sorpresa. “Los bomberos se demoraron bastante. Apenas abrí la puerta las llamas ya estaban encima, se me quemaron los dedos. No encontraba por dónde salir, me subí por el techo arriesgándome a caer. Todo era humo y fuego”, recordó entre lágrimas.



El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga atendió la emergencia con cuatro máquinas M32, M31, M24 y M30 y 14 unidades que trabajaron durante más de tres horas para controlar el fuego. Se utilizaron 10.000 galones de agua y 16 cilindros de aire autocontenido. En el lugar también fue necesaria la presencia de la Policía, la Sijín y la Defensa Civil.

Los bomberos lograron rescatar seis cilindros de gas, evitando una explosión mayor. Sin embargo, reportaron dificultades para ingresar al sitio debido a la obstrucción de vehículos en la zona. Dos personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas a centros asistenciales.

El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, confirmó que una persona permanece desaparecida. “Estamos trabajando con la Defensa Civil y la Policía en su búsqueda. Además, se realiza el censo de las familias para entregar kits de aseo y ayudas humanitarias”, indicó.

Las familias que lo perdieron todo aseguran que no tienen dónde pasar la noche y pidieron a la Alcaldía apoyo urgente más allá de las ayudas iniciales. “Necesitamos un techo, los niños no tienen ropa ni comida. Nos quedamos sin nada”, expresó una de las afectadas.

Por ahora, las autoridades investigan las causas del incendio, que hasta el momento se desconocen, mientras se realiza la limpieza de la zona y el retiro de dos árboles afectados por las llamas.