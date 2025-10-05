Incendio de grandes proporciones destruyó 20 viviendas en el barrio Zarabanda de Bucaramanga

Un incendio de grandes proporciones consumió al menos 20 viviendas en el barrio Zarabanda, en el norte de Bucaramanga. La emergencia se registró hacia las 4:40 de la madrugada de este domingo, y fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, que trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas.

El director del organismo de socorro, Diego Rodríguez, confirmó que 12 casas fueron consumidas totalmente y otras ocho resultaron con daños parciales en fachadas y estructuras. “Nos encontramos aún en el sitio trabajando en controlar el incendio de grandes proporciones en el barrio, se registran focos. Ya será Gestión del Riesgo quien determine el censo de las personas afectadas. Son 20 casas que perdieron todo”, aseguró Rodríguez.

Durante las labores de emergencia, algunas personas resultaron lesionadas por inhalación de humo al intentar ayudar en la extinción del fuego. Según el reporte oficial, los bomberos rescataron seis cilindros de gas y utilizaron 10.000 galones de agua y 16 cilindros de aire autocontenido para sofocar las llamas.

En el lugar hicieron presencia cuatro máquinas de bomberos (M32, M31, M24 y M30) con 14 unidades en total, además de personal de la Policía y la Sijín, que iniciaron las labores de investigación para determinar el origen del incendio, el cual aún es desconocido.



La emergencia se vio afectada por la obstrucción de vehículos en las vías de acceso, lo que dificultó el ingreso de las máquinas extintoras. Como medida preventiva, se ordenó el corte de dos árboles afectados por las llamas.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos solicitó la presencia de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, que se encargará del censo y atención a las familias damnificadas, muchas de las cuales perdieron todas sus pertenencias.