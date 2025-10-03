Sigue informalidad laboral en Bucaramanga y pagos por debajo del salario mínimo

El más reciente Informe de Calidad de Vida 2025 presentado por Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos ofrece una radiografía detallada sobre el estado de la región y plantea un panorama de contrastes: mientras la economía se expande y la pobreza disminuye, persisten dificultades en empleo formal, seguridad, educación y movilidad.

Según el documento, el dinamismo económico que se ha visto en los últimos años en Bucaramanga y el área metropolitana de Bucaramanga, no se refleja de la misma forma en la generación de empleo de calidad. El 96% de las empresas son micro, y el 85% de ellas apenas crean dos puestos de trabajo o menos. En 2024, la tasa de ocupación alcanzó el 59%, lo que significa que más de 592 mil personas estaban trabajando, pero casi la mitad lo hacía en la informalidad y ocho de cada diez percibían ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

En términos sociales, el informe revela que la pobreza monetaria descendió de 32% a 30,5% durante 2024, lo que equivale a cerca de 379 mil habitantes en situación de pobreza, de los cuales unos 90 mil permanecen en condiciones de pobreza extrema. La reducción se explica por el aumento de la clase media, que ya representa el 49% de la población metropolitana. No obstante, se mantiene un foco de vulnerabilidad: cerca de 57 mil personas viven en pobreza multidimensional y, en la mayoría de los casos, esta condición se suma a la pobreza monetaria.

La educación presenta avances y desafíos. Por primera vez, todos los municipios metropolitanos superaron la barrera del 50% de tránsito inmediato de los jóvenes hacia la educación superior. Bucaramanga lidera con el 60%, seguido de Floridablanca con 59%, Piedecuesta con 55% y Girón con 53%. A pesar de este logro, la otra mitad de los estudiantes aún no logra continuar su formación después del colegio.



A ello se suma la disminución de la cobertura escolar en primaria y bachillerato y la persistente brecha en el dominio del inglés: apenas el 13% de los estudiantes de colegios oficiales alcanzaron un nivel B1 o superior en la prueba Saber 11, mientras que en los colegios privados la proporción fue del 45%.

En seguridad, el informe señala que los hurtos y la violencia interpersonal registraron una disminución en 2024 respecto al año anterior, pero la tasa de homicidios tuvo un incremento, al pasar de 16 a 18 casos por cada 100 mil habitantes.

La movilidad sigue siendo otro de los puntos críticos. El Sistema Integrado de Transporte Metrolínea movilizó 1,4 millones de pasajeros en 2024, una cifra muy distante de los 37 millones que alcanzó en su mejor año, 2016. El declive en el uso del transporte público contrasta con el aumento del parque automotor privado, que creció un 46% en los últimos ocho años, lo que plantea un reto creciente en materia de congestión y sostenibilidad urbana.

Durante la socialización del informe, a la que asistieron los alcaldes de Girón y Piedecuesta, así como representantes de Bucaramanga y Floridablanca, se hizo énfasis en que estos indicadores son fundamentales para orientar políticas públicas que permitan consolidar los avances y atender las brechas que aún limitan la calidad de vida de los habitantes metropolitanos.