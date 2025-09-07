Luto en Santander: creciente súbita en Galán deja cinco víctimas, entre ellas un niño

Cinco personas murieron tras ser arrastradas por la creciente súbita de la quebrada La Oroco en zona rural de Galán, Santander, en límites con el municipio de El Palmar. Entre las víctimas se encuentra una pareja de docentes.

El hecho se registró el sábado en la vereda Oroco, cuando un vehículo tipo campero fue sorprendido por la corriente mientras intentaba cruzar el afluente; se volcó y sus ocupantes quedaron atrapados en su interior.

Cuatro personas muertas y una desaparecida dejó la creciente de una quebrada entre los municipios de Galán y El Palmar, Santander. Las víctimas viajaban en un vehículo que fue arrastrado por la corriente #VocesySonidos pic.twitter.com/zYd1KCFHir — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 7, 2025

Hasta el momento, las autoridades han recuperado cuatro cuerpos, identificados como Orfidia León Díaz, de 46 años, residente en la vereda Siberia; James Afandor León, un niño de 8 años; Clemencia Reyes, de 47 años, docente en Galán; y Pastora Olarte Jaimes, de 42 años, habitante de la vereda Las Vueltas.

Continúa la búsqueda del profesor Arnulfo Torres Ardila, esposo de la docente Clemencia Reyes, quien también perdió la vida en el siniestro.

La alcaldesa de Galán, Sofía Medina, expresó su tristeza y recordó que la comunidad ha venido alertando desde hace más de un año sobre las avalanchas y crecientes súbitas de esta quebrada. Señaló que la situación representa un riesgo permanente para los habitantes de la zona.

“Es lamentable para nosotros como municipio esta pérdida de una familia en la quebrada Oroco. Esta situación se ha venido presentando de manera recurrente y, a pesar de que hemos hecho el llamado a las autoridades competentes, incluso a la Gestión del Riesgo Nacional para que nos acompañen en la atención de las avalanchas, no ha sido posible tener una solución real para el municipio, y la gente arriesga sus vidas", señaló la mandataria.

En el lugar permanecen organismos de socorro, bomberos, la Policía y habitantes de la comunidad, a la espera de la llegada del CTI de la Fiscalía para adelantar las labores de levantamiento de los cuerpos y la investigación correspondiente.