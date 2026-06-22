Mantendrán refuerzo de seguridad en Bucaramanga pese a normalidad de orden público

Aunque la jornada de elecciones presidenciales transcurrió en completa normalidad en Bucaramanga y el departamento de Santander, las autoridades anunciaron que mantendrán los dispositivos de seguridad y monitoreo durante los próximos días para garantizar el desarrollo de la etapa poselectoral y los procesos de escrutinio.

El alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, destacó el comportamiento ciudadano y aseguró que la Fuerza Pública continuará desplegada en distintos sectores de la ciudad.

“La situación de orden público en Bucaramanga es de calma y total normalidad tras las elecciones presidenciales. Toda nuestra Fuerza Pública está haciendo presencia en diferentes puntos de la ciudad y se mantendrá el monitoreo durante los próximos días, las 24 horas”, afirmó el mandatario.

La situación de orden público en Bucaramanga es de calma y total normalidad tras las elecciones presidenciales.



Toda nuestra Fuerza Pública está haciendo presencia en diferentes puntos de la ciudad, y se mantendrá el monitoreo durante los próximos días, las 24 horas. — Cristian Portilla (@Cportilla40) June 22, 2026

Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, informó que durante la jornada electoral no se registraron alteraciones del orden público y que desde el Puesto de Mando Unificado se realizó un seguimiento permanente al desarrollo de las votaciones.



“Esta jornada electoral se desarrolló dentro de los parámetros de la normalidad. No tuvimos ninguna consideración de alteración del orden público y el seguimiento realizado desde el Puesto de Mando Unificado permitió verificar que todo transcurrió con tranquilidad”, señaló.

El funcionario indicó que ahora la atención de las autoridades está centrada en acompañar los escrutinios municipales y departamentales, garantizando la seguridad de los funcionarios electorales y la transparencia del proceso.

Asimismo, explicó que la Gobernación de Santander mantiene articulación con las autoridades civiles, militares y de Policía para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante los días posteriores a las elecciones.

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Las autoridades precisaron que las acciones de vigilancia y control se desarrollarán en cumplimiento de las normas constitucionales, la Ley 1801 de convivencia ciudadana y las disposiciones que garantizan el ejercicio de la protesta social, con el propósito de preservar la tranquilidad y el orden público en todo el departamento.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones encargadas del proceso electoral, mientras avanzan los escrutinios oficiales que definirán los resultados definitivos de la jornada.