Médicos de Bucaramanga advierten saturación en urgencias por pacientes con cuadros leves

Médicos de Bucaramanga advierten saturación en urgencias por pacientes con cuadros leves

El Hospital Universitario de Santander advirtió que pacientes con cuadros leves, que viven en la meseta de Bucaramanga, no están usando los servicios de urgencias del Hospital Local del Norte.

Urgencias HUS.jpg
Referencias urgencias HUS
Blu Radio.Urgencias del HUS. Foto: referencia Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 12, 2025 07:30 a. m.

El director de urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS), Orlando Quintero, hizo una advertencia tras la reciente sobreocupación, superada en el área de urgencias del centro asistencial. Dice Quintero que, la falta de instituciones cercanas para usuarios de la meseta de Bucaramanga está llevando a que pacientes con cuadros leves de salud acudan por urgencias al HUS y no al Hospital Local del Norte.

La advertencia recae sobre la explicación de que el HUS es una institución que atiende casos de alta complejidad y en ocasiones, se congestiona con pacientes que podrían ser atendidos en hospitales de primero y segundo nivel.

“Realmente el municipio de Bucaramanga en lo que es el área de la meseta las instituciones públicas no tienen un centro de atención de mediana y baja complejidad. El centro de atención de urgencias que tiene la empresa social del Estado ISABU que es quien maneja el primer nivel y la baja y mediana complejidad de los usuarios de Bucaramanga su centro de urgencias es en el hospital local del Norte, entonces un usuario que esté aquí en la meseta trasladarse para atender una urgencia en la comuna uno comuna dos pues tienen sus riesgos, por ello el usurario no se está trasladando hasta allí sino que viene directamente hacia el Hospital Universitario Santander”, explicó Quintero.

Lea también:

  1. Hospital Universitario de Santander.jpg
    Hospital Universitario de Santander
    // @HUSantander
    Santanderes

    Alerta por sobreocupación en el HUS: ¿Crisis en el sistema de salud en Santander?

  2. Hospital Universitario de Santander.jpg
    Blu Radio. Hospital Universitario de Santander //Foto: suministrada
    Santanderes

    UIS y Hospital HUS sellan alianza para fortalecer investigación en salud en Santander

De acuerdo con el médico, esta es la razón por la que urgencias del HUS se satura llevando a una sobreocupación.

“El Hospital Universitario de Santander es una institución que atiende servicios de alta complejidad. Todos los usuarios que llegan por referencia de instituciones de mediana complejidad y que cumplen con los criterios de requerir alta complejidad como lo es politraumatismos, especialmente del área de neurocirugía, de ortopedia. Pacientes que requieren UCI por problema de infecciones que no logran ser controladas en otras instituciones, también nos llegan pacientes con problemas de insuficiencia respiratoria aguda”, manifestó el médico Quintero.

