Milagro en Bucaramanga: niño de cuatro años escapa por segundos del colapso de un muro

Momentos de pánico y asombro se vivieron recientemente en el barrio San Francisco de Bucaramanga, cuando un niño de tan solo cuatro años logró salvarse milagrosamente de ser sepultado por los escombros tras el súbito colapso de la pared de una vivienda adyacente a un restaurante.

El menor evadió el impacto por cuestión de segundos, un incidente que ha puesto en alerta a las autoridades locales sobre el riesgo de las estructuras antiguas.

El hecho, que fue captado por una cámara de seguridad, se registró específicamente en la carrera 24 con calle 21 del barrio San Francisco. Según los informes, el niño se encontraba en un restaurante comiendo junto a su abuela.

Justo cuando su mamá llegaba para recogerlo, el pequeño salió del establecimiento. Fue en ese preciso instante, mientras el menor se alejaba, que una pared de una casa contigua, construida en tapia pisada, se desplomó estrepitosamente.

Testigos presenciales describieron el ruido como un "estruendo durísimo", tan fuerte que inicialmente pensaron que un camión se había metido dentro del restaurante.

La abuela del niño, habló con Noticias Caracol:

Yo pensé lo peor de que el niño se me había quedado debajo de los escombros. Yo miraba para todos lados yo no encontraba al niño por ningún lado relató, antes de descubrir con alivio que su hija ya lo estaba esperando afuera para recogerlo.

Afortunadamente, el menor no sufrió absolutamente ninguna lesión. Según las autoridades, la caída de este muro estaría directamente relacionada con las recientes lluvias que han azotado la capital santandereana.

Este es el video: