Murió niño de tres años al ser víctima de bala perdida en Girón, Santander

Un niño de tres años murió al ser víctima de una bala perdida en Girón , Santander. El menor ingresó a la clínica Materno Infantil de Bucaramanga por una bala que se incrustó en su cuello cuando se encontraba en una mesa con su madre en un establecimiento comercial, donde estaban varios familiares. Junto a ellos estaba un grupo de jóvenes, contra los cuales se registró el ataque sicarial donde un hombre falleció.

Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, señaló que el establecimiento donde estaba el niño fue sellado.

"Lamentamos estas situaciones. Las cifras de inseguridad no tienen que estar creciendo, el trabajo articulado entre comunidad, institucionalidad pública, Policía y administración pública, tiene que ser efectivo, y preservar y cuidar los datos personales a los que denuncian. El mensaje es muy claro, no puede haber menores de edad en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, no lo podemos permitir”, dijo Ramírez.

En la mesa que se encontraba el menor también había una niña que salió ilesa y que logró esconderse bajo la mesa.

El mandatario confirmó que se mantiene la recompensa de $20 millones para quien brinde información que permita la captura de los sicarios que dispararon contra todas las personas que se encontraban en la madrugada del domingo 16 de marzo frente al establecimiento ‘La Mejor Parada’, ubicado en la carrera 29, del barrio El Llanito, del municipio de Girón.

En el lugar falleció Hadson Geney Rojas Ortega, de 30 años, quien era el objetivo de los sicarios, al parecer, todo producto de un aparente ajuste de cuentas por microtráfico.

El menor ingresó a la clínica a la Unidad de Cuidados Intensivos y permaneció en estado crítico 10 días.

Cristian Ordoñez Ramírez, director Médico de la Clínica Materno infantil afirmó que, "por la gravedad, entró a cirugía, con lesiones en tráquea, esófago y canal medular se realizó traqueostomía y, a pesar de haberlo estabilizado, el menor no registró evolución".