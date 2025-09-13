Ojo a los cierres: así funcionará la movilidad en Bucaramanga durante este fin de semana

La Feria Bonita ya se siente en las calles de Bucaramanga y, con ella, llegan también importantes cambios en la movilidad. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) y Metrolínea anunciaron que este fin de semana se presentarán los cierres más fuertes debido a los eventos centrales de la programación.

El director de la DTB, Jhair Manrique, explicó que el primer cierre comenzó el pasado miércoles 10 de septiembre en la calle 36, entre carreras 9 y 14, alrededor de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Esta restricción se mantendrá hasta la madrugada del lunes 15.

No obstante, los bloqueos más significativos se aplicarán entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, con cierres que impactarán varios puntos clave de la ciudad.

Uno de los corredores más importantes de Bucaramanga tendrá cierre total en ambos sentidos entre la Puerta del Sol y la calle 20. La medida regirá desde la noche del viernes hasta la medianoche del domingo, debido a actividades como el Desfile de los Picos de Oro, la exhibición de autos clásicos y antiguos, y la muestra de motos de alto cilindraje

Las vías alternas son las carreras 9, 19, 21, 22, 24, 33, 35 y 36; calles 17 y 67 (Puente Conucos), y la avenida Quebrada Seca.

Alrededor del estadio Américo Montanini habrá cierres por el concierto del artista Silvestre Dangond, por lo que no hay paso en vías como la calle 14 entre carreras 29 y 32B; la carrera 30 entre calles 10 y 14; y la avenida Eduardo Santos con carrera 28. La medida rige hasta el domingo a las 4:00 a. m.

Tres vías de Bucaramanga, como la carrera 27, estarán cerradas este fin de semana por eventos de la Feria Bonita. Autoridades piden tomar rutas alternas, informó Jhair Manrique, director de Tránsito de la ciudad. #VocesySonidos pic.twitter.com/6OSpQ3rJdK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 13, 2025

Publicidad

Las vías alternas son las calles 17 y 18, la carrera 28 y la carrera 27, entre la glorieta Caballo de Bolívar y la calle 20.

El tercer cierre se da por el Festival de Sabores en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, entre la calle 36 y las carreras 9 y 14, donde se desarrolla esta feria gastronómica que ofrecerá platos típicos como carne oreada, picadas y lechona, además de cocina internacional.

Por ello, el director de Tránsito invitó a los conductores a manejar con precaución y afirmó que habrá agentes regulando la movilidad en los diferentes puntos de cierre.