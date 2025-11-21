Operativo contra el abigeato: autoridades recuperaron 70 terneros en Sabana de Torres

Un operativo interinstitucional permitió desarticular parte de una presunta red dedicada al hurto de ganado en Santander. Tres hombres fueron capturados y 70 terneros de raza cebú, reportados como robados, fueron hallados en predios rurales del municipio de Sabana de Torres.

La acción policial se inició luego de la denuncia interpuesta por el propietario del ganado, que había sido sustraído en zona rural de Puerto Wilches. A partir de esta alerta, unidades de la Policía desplegaron un plan candado que incluyó verificaciones, seguimiento de rutas y trabajo coordinado con la Seccional de Carabineros, unidades de Protección Ambiental, el Ejército Nacional y los departamentos policiales de Santander, Magdalena Medio y Cesar.

Las labores de búsqueda condujeron a los uniformados hasta tres veredas del municipio de Sabana de Torres: La Irlanda (finca Magnolia), La Gómez (finca La Esmeralda) y La Musanda (finca La Esterlina). En estos lugares fueron encontrados los 70 semovientes ocultos, presuntamente con el fin de facilitar su posterior comercialización ilegal.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de abigeato. Las investigaciones continúan para determinar si los capturados hacen parte de una estructura más amplia que estaría operando en diferentes zonas ganaderas del departamento.



Terneros recuperados en Santander. Foto: Policía de Santander.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo articulado de las instituciones: “Este resultado evidencia la capacidad de reacción de nuestra Policía Nacional. La denuncia oportuna permitió actuar con rapidez y recuperar el patrimonio de los ganaderos. En Santander, la lucha contra el abigeato es una prioridad. Seguiremos desplegando capacidades para proteger la seguridad rural y llevar ante la justicia a quienes afectan la tranquilidad de nuestros campesinos”, afirmó.