Pago del impuesto predial de Floridablanca podría ser congelado por el Gobierno

Ante el desproporcionado aumento del impuesto predial en Floridablanca, las senadoras Sandra Ramírez y Sandra Jaimes se han comprometido a solicitar al presidente Gustavo Petro que congele este pago, que ha generado preocupación entre los habitantes del municipio.

Propietarios de predios que antes pagaban alrededor de 200 mil pesos ahora enfrentan impuestos de hasta 1’500.000 pesos, lo que ha causado un fuerte malestar en la comunidad.

El incremento, que ha sido calificado como desmedido por los residentes, tras un encuentro realizado en la Universidad Industrial de Santander, donde las senadoras escucharon las quejas de los afectados.

Los ciudadanos manifestaron que, en algunos casos, los impuestos subieron hasta un 200%, lo que pone en riesgo la estabilidad económica de muchas familias, quienes se ven obligadas a vender sus propiedades para poder hacer frente a los nuevos montos.

Según la senadora Sandra Ramírez, esta situación podría derivar en desplazamientos forzados, pues ante el costo elevado de los impuestos, muchos se ven obligados a tomar decisiones drásticas para evitar perder sus viviendas.

"Vamos a avanzar con la veeduría, buscar el apoyo de la comisión quinta del Senado y congelar el cobro del impuesto predial en Floridablanca, enviaremos una carta al presidente Gustavo Petro, amparados en el decreto 148, que faculta al presidente para dar nulidad a este cobro", afirmó Ramírez.

El plazo para realizar el pago con un 10% de descuento vence el 31 de marzo, pero las quejas no solo provienen de los habitantes del casco urbano, sino también de quienes residen en las veredas.

Muchos no entienden cómo se calculó el aumento y cuestionan la falta de un proceso de evaluación en persona.

Enrique Mayorga Herrera, residente del barrio Río Frío, explicó que su impuesto subió más del 180% “el año pasado pagué $800.000 mil pesos, y este año me llegó una factura por $2'400.000 mil pesos, nadie fue a verificar el inmueble para hacer el avalúo, solo tomaron fotos con drones, es un reajuste que dicen que no se había hecho en 10 años, pero no es justo", señaló Mayorga.

La situación está generando una gran incertidumbre, por lo que se espera que el gobierno nacional tome medidas para congelar estos cobros.