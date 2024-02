Papá del alcalde de Bucaramanga pide que no le lleven hojas de vida a su iglesia cristiana

En Bucaramanga, el pastor Jaime Beltrán, papá del alcalde de la ciudad, dejó al descubierto que muchas personas están intentando obtener trabajando en la alcaldía, llevando hojas de vida a la iglesia cristiana a la que pertenece el Alcalde, un hecho que ha generado rechazo en redes sociales.

El pastor Jaime Andrés Beltrán, papá del alcalde de Bucaramanga, pidió a los asistentes al Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad que no lleven hojas de vida al culto sino a la Alcaldía. "Son dos escenarios diferentes", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/fsFEGKCMS0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 3, 2024

En ese sentido las hojas de vida las estarían llevando a la iglesia cristiana Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad que está ubicada en la Diagonal 15 No. 45 - 198 - C.C. Sanandresito La Rosita -Terraza Piso 3, de Bucaramanga, lugar donde se hacen congregaciones a las que asiste el alcalde Jaime Andrés Beltrán, quien también oficia como pastor.

“Lo que quiero decirles es que por favor recuerden que esta es la iglesia, aquí no es la Alcaldía, todas las que quieran las pueden llevar pero no aquí a la Alcaldía, no traten de abordar a Jaime con cosas de su trabajo secular que es ser Alcalde, porque el viene aquí y viene a administrar la palabra, lo que ustedes acaban de ver, viene a hablar, a cantar a adorar y cuando no predica se sienta ahí a oír la palabra, porque el no dejará de ser lo que es”, dijo el Pastor Beltrán.

Este hecho se suma a la reciente polémica por dos circulares de la alcaldía de Bucaramanga que autorizaban la realización de cultos cristianos y eucaristías en las instalaciones de la Alcaldía municipal de Bucaramanga.

“Entonces lo que pedimos es que no lo aborde aquí para cosas de Alcalde, no lo aborde para eso, abórdelo para un consejo, o dígale pastor estoy que siento como un chuky y échemelo afuera, algo así, abórdelo para las cosas espirituales, porque si no hacemos esta la segunda sede de la Alcaldía y a ninguno de nosotros nos conviene porque aquí venimos, no a resolver problemas de Alcaldía sino a adorar a Dios”, manifestó el pastor Beltrán.