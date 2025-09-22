Policía desmantela banda 'El Monumento', que vendía droga cerca de colegios en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía Seccional 24 y el CTI, desarticuló un Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) conocido como 'El Monumento', dedicado al expendio de estupefacientes en entornos escolares, deportivos y comunitarios del barrio Manuela Beltrán.

De acuerdo con el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana, la investigación tomó más de 10 meses de seguimientos, entrevistas, labores encubiertas y 33 compras controladas, que permitieron evidenciar cómo la organización obtenía rentas ilícitas cercanas a 18 millones de pesos mensuales por la venta de 1.800 dosis de droga".

Las autoridades detallaron que los delincuentes distribuían la droga desde las viviendas con una modalidad particular: "Los compradores tocaban los timbres de las casas y, mediante cuerdas, bajaban recipientes con el estupefaciente. Luego, en el mismo recipiente, enviaban el dinero, sin necesidad de contacto directo entre vendedor y comprador", puntualizó el oficial

En un operativo simultáneo realizado en Bucaramanga fueron capturadas siete personas, con edades entre los 21 y 35 años, entre ellas un ciudadano extranjero.



Todos quedaron vinculados a los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con las capturas, la Policía destacó que se afecta de manera directa la finanzas del microtráfico y se devuelve la tranquilidad a las comunidades, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que estaban siendo impactados por esta actividad ilegal.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos relacionados con la venta de drogas o que afecten la seguridad y la convivencia, a través de la línea 123 y los canales institucionales, y sobre todo buscar la tranquilidad de los niños.

