Cancelan el día sin carro y moto en Bucaramanga por crisis en el transporte público

La Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga decidió suspender la jornada del día sin carro y moto, que estaba programada para el próximo 25 de septiembre, al considerar que la ciudad atraviesa una crisis en el sistema de transporte público y múltiples cierres viales que ya han afectado la movilidad.

El concejal Cristian Reyes, representante de los concejos en la junta, explicó que la determinación se tomó después de analizar los recientes cierres por obras de repavimentación en puntos estratégicos, las actividades de la Feria Bonita, que se extenderán hasta esa fecha, y la serie de restricciones por conciertos y eventos deportivos en las últimas semanas.

"El golpe al comercio y la posible entrada en vigencia del pico y placa metropolitano también nos pusieron a reflexionar. Con todo este panorama, la mayoría aprobamos que este año no se realice el día sin carro y moto", señaló Reyes

Vías mejoradas en Bucaramanga // Alcaldía

El concejal enfatizó que la decisión no desconoce el acuerdo metropolitano que ordena implementar estrategias para el cuidado ambiental, sino que busca que estas medidas se apliquen en un momento más adecuado.



“El comercio también lo ha manifestado. En este momento no es pertinente aplicar la jornada. El llamado es a rediseñar la estrategia y contar con un sistema de transporte público robusto que garantice que los estudiantes y trabajadores no se vean afectados”, agregó.

Aunque este año se cancela la jornada, la junta directiva del Área Metropolitana aseguró que continuará promoviendo alternativas para la movilidad sostenible y el cuidado del medioambiente, siempre que las condiciones de la ciudad lo permitan.

De esta manera, Bucaramanga no tendrá día sin carro y moto en 2025. La administración metropolitana se comprometió a seguir evaluando opciones que no agudicen la crisis de transporte que enfrenta la capital santandereana y su área de influencia.