Alcalde de Bucaramanga interpone tutela tras anulación de su elección por doble militancia

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, presentó una acción de tutela en contra del fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por incurrir en doble militancia política. La decisión judicial, dada a conocer recientemente, dejó en vilo la continuidad del mandatario en el cargo y abrió un nuevo capítulo de incertidumbre en la administración local tras la acción judicial presentada por el mandatario en las últimas horas.

Jaime Andrés Beltrán busca, a través de la tutela, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política, alegando que la decisión de la alta corte vulnera las garantías constitucionales que le asisten como servidor público elegido por voto popular. "Lo importante no es cuanto tiempo duremos en nuestros cargos, es dejar huella entre los ciudadanos", aseguró el mandatario el sábado pasado en la transmisión demando de la Policía Metropolitana.

Ahora, el futuro político de la capital santandereana depende de lo que determinen los jueces encargados de resolver la acción interpuesta. En caso de que la tutela sea admitida y prospere, el mandatario podría mantenerse en el cargo mientras se revisa de fondo la legalidad del fallo del Consejo de Estado. Por el contrario, si la tutela es rechazada, se activarían los mecanismos legales para designar un alcalde encargado mientras se convocan elecciones atípicas.

"Seguimos trabando por la ciudad. Se abren muchas puertas y lo que le digo a los bumangueses es que no podemos dejarle la ciudad a la izquierda", afirmó el alcalde en el Festival de Colonias realizado el domingo 21 de septiembre en el estadio Américo Montanini.

El caso de Jaime Andrés Beltrán ha generado amplio debate en el escenario político regional, pues se trata de una decisión sin precedentes recientes que pone en jaque la gobernabilidad en Bucaramanga y plantea interrogantes sobre las repercusiones jurídicas y administrativas que traerá consigo la eventual salida del actual mandatario.

Recordemos que la decisión del Consejo de Estado ratifica la salida definitiva de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga y mantiene firme el fallo que anuló su elección. Esto abre paso a un proceso de transición institucional y la convocatoria de elecciones atípicas, que deberán realizarse en un plazo aproximado de tres meses.

Sin embargo, si la justicia acepta la tutela de Jaime Andrés Beltrán, esto podría retrasar la convocatoria a las elecciones atípicas y podría seguir en el cargo hasta que falle la acción que interpuso.