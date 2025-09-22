En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Caso UNGRD
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Bucaramanga interpone tutela tras anulación de su elección por doble militancia

Alcalde de Bucaramanga interpone tutela tras anulación de su elección por doble militancia

El futuro político de la capital santandereana depende de lo que determinen los jueces encargados de resolver la acción interpuesta por Beltrán Martínez.

foto alcalde Bucaramanga jaime andrés beltrán.jpg
Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga
// Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, presentó una acción de tutela en contra del fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por incurrir en doble militancia política. La decisión judicial, dada a conocer recientemente, dejó en vilo la continuidad del mandatario en el cargo y abrió un nuevo capítulo de incertidumbre en la administración local tras la acción judicial presentada por el mandatario en las últimas horas.

Jaime Andrés Beltrán busca, a través de la tutela, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política, alegando que la decisión de la alta corte vulnera las garantías constitucionales que le asisten como servidor público elegido por voto popular. "Lo importante no es cuanto tiempo duremos en nuestros cargos, es dejar huella entre los ciudadanos", aseguró el mandatario el sábado pasado en la transmisión demando de la Policía Metropolitana.

Ahora, el futuro político de la capital santandereana depende de lo que determinen los jueces encargados de resolver la acción interpuesta. En caso de que la tutela sea admitida y prospere, el mandatario podría mantenerse en el cargo mientras se revisa de fondo la legalidad del fallo del Consejo de Estado. Por el contrario, si la tutela es rechazada, se activarían los mecanismos legales para designar un alcalde encargado mientras se convocan elecciones atípicas.

"Seguimos trabando por la ciudad. Se abren muchas puertas y lo que le digo a los bumangueses es que no podemos dejarle la ciudad a la izquierda", afirmó el alcalde en el Festival de Colonias realizado el domingo 21 de septiembre en el estadio Américo Montanini.

Lea también:

  1. Presidente Petro entregó nuevos detalles sobre ataque a policías en Amalfi
    Presidente Petro entregó nuevos detalles sobre ataque a policías en Amalfi.
    Foto: Presidencia - Joel González
    Santanderes

    Tensión política en Bucaramanga por visita de Petro: esto dicen el alcalde y gobernador

  2. Jaime Andrés Beltrán.jpg
    Jaime Andrés Beltrán
    // @soyjaimeandres
    Santanderes

    Gremios piden continuidad de proyectos tras fallo contra alcalde de Bucaramanga

  3. Urna de votaciones en elecciones en Colombia.
    Urna de votación en elecciones en Colombia. Foto de referencia.
    Foto: AFP
    Santanderes

    Registraduría comienza proceso para elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga

El caso de Jaime Andrés Beltrán ha generado amplio debate en el escenario político regional, pues se trata de una decisión sin precedentes recientes que pone en jaque la gobernabilidad en Bucaramanga y plantea interrogantes sobre las repercusiones jurídicas y administrativas que traerá consigo la eventual salida del actual mandatario.

Publicidad

Recordemos que la decisión del Consejo de Estado ratifica la salida definitiva de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga y mantiene firme el fallo que anuló su elección. Esto abre paso a un proceso de transición institucional y la convocatoria de elecciones atípicas, que deberán realizarse en un plazo aproximado de tres meses.

Sin embargo, si la justicia acepta la tutela de Jaime Andrés Beltrán, esto podría retrasar la convocatoria a las elecciones atípicas y podría seguir en el cargo hasta que falle la acción que interpuso.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jaime Andrés Beltrán

Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Consejo de Estado

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad