Santanderes  / Gremios piden continuidad de proyectos tras fallo contra alcalde de Bucaramanga

Gremios piden continuidad de proyectos tras fallo contra alcalde de Bucaramanga

Fenalco Santander y el Comité Intergremial pidieron la continuidad de proyectos en Bucaramanga tras el el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde.

Jaime Andrés Beltrán.jpg
Jaime Andrés Beltrán
// @soyjaimeandres
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 26, 2025 08:12 a. m.

Luego de la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, gremios económicos y empresariales de Santander expresaron su preocupación frente a las implicaciones que este fallo pueda traer para la ciudad y llamaron a garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de los proyectos en marcha.

Desde Fenalco Santander se destacó el trabajo conjunto que, durante la administración de Beltrán, permitió impulsar iniciativas de emprendimiento, formación y fortalecimiento empresarial. Según el gremio, “estos esfuerzos consolidaron a Bucaramanga como una de las ciudades con menor tasa de desempleo del país, avanzaron en el ranking de competitividad y beneficiaron a miles de pequeñas y medianas empresas”, dijo el gremio en un comunicado.

Sin embargo, advirtieron que existe un riesgo de “limbo jurídico” que podría frenar los procesos administrativos, la promoción de ciudad y los proyectos establecidos en el plan de desarrollo municipal.

Perder este impulso representaría un retroceso para las iniciativas estratégicas que vienen consolidando a Bucaramanga como referente de desarrollo. Hacemos un llamado a que los nuevos mandatarios retomen con prontitud las iniciativas en curso y fortalezcan la proyección de Bucaramanga como una de las ciudades con mayor potencial de crecimiento en el país”, señaló Fenalco.

Por su parte, el Comité Intergremial de Santander hizo un llamado a proteger la estabilidad y el progreso de la capital santandereana, y subrayó la importancia de dar continuidad a las iniciativas estratégicas y a los principales pilares del plan de desarrollo.

“Es fundamental que Bucaramanga no enfrente retrasos ni traumatismos que afecten su competitividad, la inversión y la confianza de los ciudadanos. Desde el sector productivo reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera articulada con la administración municipal, las autoridades y los actores sociales para mantener el rumbo hacia el progreso económico, la sostenibilidad y la generación de oportunidades”, dice el comunicado.

Ambos gremios coincidieron en que la coyuntura debe superarse con prontitud para evitar impactos negativos.

