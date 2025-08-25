Consejo de Estado designará conjuez para definir suerte del diputado Giovanny Leal

El Consejo de Estado anunció que este lunes designará a un conjuez para resolver la demanda de nulidad electoral contra el diputado de la Asamblea de Santander, Giovanny Leal Ruiz, investigado por una presunta inhabilidad al momento de su elección.

La acción judicial fue presentada por Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista, quienes argumentan que Leal no podía aspirar a la curul debido a que su hermana, Luz Dana Leal, laboraba en ese momento en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo que configuraría una inhabilidad establecida en la ley.

De acuerdo con el auto suscrito por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado discutió el proyecto de sentencia en sesión del 21 de agosto. Sin embargo, la votación resultó empatada, lo que obliga a convocar a un conjuez para dirimir la decisión, tal como lo ordena el reglamento de la corporación.

En fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander concluyó que la elección debía ser anulada y ordenó la cancelación de la credencial de Leal Ruiz como diputado del período 2024-2027. No obstante, el dirigente político, quien además es cuñado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), hoy prófugo de la justicia por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Con este escenario, el Consejo de Estado definirá el futuro político de Giovanni Leal y el rumbo de la curul que ocupaba dentro de la Asamblea de Santander, en medio de un debate que reabre la discusión sobre los alcances de las inhabilidades y la transparencia en los procesos electorales del país.

El Consejo de Estado designa este lunes a conjuez para que decida suerte política del diputado de Santander Giovanny Leal, investigado por estar presuntamente inhabilitado para ser elegido porque su hermana Luz Dana Leal trabajaba en ese momento en el Sena #MañanasBlu pic.twitter.com/i3x6fRLihd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2025

La determinación será clave para definir la continuidad política de Giovanny Leal, elegido como diputado en las elecciones regionales de 2023 y quien actualmente enfrenta la posibilidad de perder su investidura si se confirma la presunta inhabilidad.