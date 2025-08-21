Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Epa Colombia
Millonarios
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Consejo de Estado definirá futuro de Giovanni Leal, cuñado de Carlos Ramón González

Consejo de Estado definirá futuro de Giovanni Leal, cuñado de Carlos Ramón González

El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección del diputado Giovanni Heraldo Leal por presunta inhabilidad para ser elegido en 2023.

FOTO GIOVANNY LEAL - DIPUTADO DE SANTANDER.jpeg
FOTO: Diputado de Santander, Giovanni Leal - suministrada por Asamblea de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:22 a. m.

El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección del diputado Giovanni Heraldo Leal Ruiz, del partido Alianza Verde, al determinar que se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo debido a vínculos familiares con una funcionaria del Sena que ostentó autoridad administrativa en el departamento en el período previo a las elecciones. Esta decisión judicial fue apelada y este jueves el Consejo de Estado definirá el futuro político del cuñado del prófugo de la justicia Carlos Ramón González.

La decisión judicial en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander fue adoptada tras la demanda interpuesta por Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista Peñaloza, quienes señalaron que Giovanni Leal Ruiz incurrió en una causal de inhabilidad contemplada en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 2200 de 2022.

Según el fallo, la hermana del diputado, Luz Dana Leal Ruiz, ejerció el cargo de directora de Empleo y Trabajo del Sena, con funciones de dirección y contratación que la jurisprudencia reconoce como ejercicio de autoridad administrativa. Esta situación, de acuerdo con la normativa, impedía que Giovanni Leal se postulara a cargos de elección popular en el mismo territorio mientras transcurría el año anterior a los comicios.

Lea también:

  1. Giovanni Leal - diputado Santander.jpg
    Blu Radio. Anulan elección de diputado Giovanni Leal. Foto: Asamblea de Santander
    Santanderes

    Anulan elección de Giovanni Leal como diputado de Santander por inhabilidad

  2. FOTO GIOVANNI LEAL.png
    BLU Radio. Diputado de Santander Giovanni Leal / FOTO: Asamblea de Santander
    Santanderes

    Admiten otra demanda contra el diputado de Santander Giovanni Leal

  3. Carlos Ramón González
    Carlos Ramón González
    Foto: Presidencia
    Nación

    Falleció la mamá del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, Rosalba Merchán

  4. Carlos Ramón González

  5. Director del DNI, Carlos Ramón González
    Director del DNI, Carlos Ramón González
    Foto: Blu Radio
    Judicial

    Nicaragua otorga asilo político a Carlos Ramón González tras negar su extradición

El Tribunal concluyó que la elección debía ser anulada y ordenó la cancelación de la credencial de Leal Ruiz como diputado del período 2024-2027. No obstante, el dirigente político, quien además es cuñado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), hoy prófugo de la justicia por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Con este escenario, este jueves el Consejo de Estado definirá el futuro político de Giovanni Leal y el rumbo de la curul que ocupaba dentro de la Asamblea de Santander, en medio de un debate que reabre la discusión sobre los alcances de las inhabilidades y la transparencia en los procesos electorales del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Carlos Ramón González

Alianza Verde

Santander

Consejo de Estado

Tribunal Administrativo de Santander