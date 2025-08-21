Falleció la mamá del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, Rosalba Merchán

En medio de la controversia por la negativa de Nicaragua a extraditar a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y señalado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, su familia confirmó el fallecimiento de Rosalba Merchán de González, madre del exfuncionario, ocurrido en las últimas horas en Puente Nacional, Santander.

La noticia fue divulgada por Luz Dana Leal, esposa de González, a través de su cuenta de Instagram, donde escribió un mensaje de despedida: “Descansa en paz, querida suegra. Nos unimos en oración por el descanso eterno de Rosalba Merchán de González, quien con su bondad y amor marcó la vida de todos los que la rodearon. Tu luz y tu legado seguirán guiando a nuestra familia”.

El fallecimiento se conoce mientras el Gobierno colombiano y el nicaragüense sostienen un fuerte pulso diplomático por la situación de González, de 66 años, exmilitante del M-19 y antiguo compañero de filas del presidente Gustavo Petro.



El asilo de Nicaragua

La semana pasada, Managua negó la solicitud de extradición presentada por Colombia y le otorgó asilo político a González, alegando que se trata de un perseguido por motivos políticos o conexos. La decisión generó rechazo en Bogotá, donde el Ministerio de Justicia advirtió que González enfrenta delitos comunes, cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, que no pueden ser amparados bajo la figura del asilo.

Según la Fiscalía, el exfuncionario habría participado en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), parte de los cuales se usaron para pagar sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a proyectos del Gobierno en el Congreso. Otro porcentaje se desvió de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira.



Pulso diplomático

El Gobierno colombiano recordó que los tratados internacionales de extradición, incluido el firmado con Nicaragua en 1929, impiden invocar el derecho de asilo para encubrir delitos de carácter común. Por eso, Bogotá solicitó expresamente a Managua revocar la decisión y permitir que González comparezca ante la justicia colombiana con plenas garantías procesales.

La canciller Rosa Villavicencio evitó pronunciarse sobre la controversia, pese a los reiterados cuestionamientos de la prensa.

Mientras tanto, el país asiste al contraste entre el drama familiar de González, con el fallecimiento de su madre en Santander, y el ruido político y judicial que rodea al exdirector del Dapre, hoy refugiado en Nicaragua y con un proceso abierto por uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años.