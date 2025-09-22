En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a dos hombres por actos sexuales con menores en Enciso y Bucaramanga

Capturan a dos hombres por actos sexuales con menores en Enciso y Bucaramanga

Los dos capturados por delitos sexuales fueron enviados por un juez a detención en cárceles de Santander.

Capturas por delitos sexuales Santander.jpg
Blu Radio. Capturas por delitos sexuales contra menores //Foto: Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

La Policía de Santander, en coordinación con la Fiscalía, capturó a dos hombres señalados de cometer actos sexuales contra menores de 14 años en los municipios de Enciso y Bucaramanga.

En el municipio de Enciso, fue detenido un hombre de 52 años, conocido con el alias de “El Piojo”, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Málaga. De acuerdo con la investigación, en noviembre de 2024, el procesado, quien trabajaba como empleado de confianza de la familia de la víctima, habría aprovechado la cercanía para realizar tocamientos indebidos a una niña de 10 años.

En un segundo procedimiento, realizado en Bucaramanga, las autoridades capturaron a un hombre de 42 años requerido por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en 2021 en San Gil, donde el acusado utilizaba regalos y atenciones para acercarse a una menor de su entorno familiar y cometer los abusos. Además, se hallaron comunicaciones con otras adolescentes, lo que fortaleció el material probatorio en su contra.

Ambos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y, tras las audiencias preliminares, un juez con función de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

