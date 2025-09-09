“Presidente, por Dios, gire los recursos”: el llamado del gob. de Santander tras tragedia en Galán

Conmovidos y entre lágrimas, los habitantes de Galán se reunieron para despedir en la iglesia a las cinco víctimas de la tragedia en la quebrada La Oroco con mensajes de nostalgia y apoyo a las familias de las víctimas, incluido un niño de 8 años, cuando intentaban llegar al municipio por una trocha, despidieron a sus seres queridos.

“Me encuentro acá en el municipio de Galán acompañando el dolor de unas familias que perdieron a sus padres, a un niño de 8 años, entre ellos dos profesores que eran esposos, y he recibido el reclamo de un líder que acepto totalmente”, expresó el gobernador durante las exequias.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió al presidente Gustavo Petro cumplir con los $1,9 billones prometidos a la UNGRD, tras la tragedia en Galán, donde cinco personas, incluido un niño, murieron al intentar cruzar una quebrada.

El mandatario departamental pidió al presidente ordenar de inmediato el desembolso de esos recursos, que considera fundamentales para atender puntos críticos en vías y quebradas que representan un riesgo no solo en Santander, sino en todo el país.

“Presidente, gire por Dios los $1,9 billones que prometió para la UNGRD. Como este punto crítico hay cientos en Santander y miles en Colombia que solo se pueden atender con esos recursos. Nosotros haremos un esfuerzo quitándole plata a otros rubros, pero sin esos recursos nacionales es imposible prevenir más tragedias”, advirtió Díaz.

El llamado se dio también en medio de los reclamos de líderes comunitarios, quienes insistieron en la necesidad de construir puentes y vías seguras para evitar que se repitan emergencias como la que cobró la vida de las cinco víctimas.

“No queremos más desastres en nuestro municipio de Galán, que nos ayuden con esos puentes, con esas vías”, fue el clamor de uno de ellos.

Finalmente, el gobernador cuestionó las prioridades del presidente Petro y reiteró la urgencia de atender el clamor de la región.

“Entendemos su viaje a Japón, a Francia, a Italia, a Brasil, sus preocupaciones por Gaza, pero acá hay un pueblo que requiere que esa plata se gire de inmediato. Eso va a salvar vidas en Santander y en Colombia”, concluyó.