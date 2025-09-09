Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / “Presidente, por Dios, gire los recursos”: el llamado del gob. de Santander tras tragedia en Galán

“Presidente, por Dios, gire los recursos”: el llamado del gob. de Santander tras tragedia en Galán

En medio del sepelio de las cinco víctimas que murieron en Palmar al intentar cruzar una trocha, entre ellas un niño de 8 años, el gobernador Juvenal Díaz, atendiendo el clamor de líderes, pidió al presidente Petro cumplir con el giro de $1,9 billones a la UNGRD para emergencias.

Galán despidió entre lágrimas a las víctimas de la tragedia.
Galán despidió entre lágrimas a las víctimas de la tragedia.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:25 p. m.
Editado por: Alix Salamanca

Conmovidos y entre lágrimas, los habitantes de Galán se reunieron para despedir en la iglesia a las cinco víctimas de la tragedia en la quebrada La Oroco con mensajes de nostalgia y apoyo a las familias de las víctimas, incluido un niño de 8 años, cuando intentaban llegar al municipio por una trocha, despidieron a sus seres queridos.

“Me encuentro acá en el municipio de Galán acompañando el dolor de unas familias que perdieron a sus padres, a un niño de 8 años, entre ellos dos profesores que eran esposos, y he recibido el reclamo de un líder que acepto totalmente”, expresó el gobernador durante las exequias.

El mandatario departamental pidió al presidente ordenar de inmediato el desembolso de esos recursos, que considera fundamentales para atender puntos críticos en vías y quebradas que representan un riesgo no solo en Santander, sino en todo el país.

“Presidente, gire por Dios los $1,9 billones que prometió para la UNGRD. Como este punto crítico hay cientos en Santander y miles en Colombia que solo se pueden atender con esos recursos. Nosotros haremos un esfuerzo quitándole plata a otros rubros, pero sin esos recursos nacionales es imposible prevenir más tragedias”, advirtió Díaz.

El llamado se dio también en medio de los reclamos de líderes comunitarios, quienes insistieron en la necesidad de construir puentes y vías seguras para evitar que se repitan emergencias como la que cobró la vida de las cinco víctimas.

Publicidad

“No queremos más desastres en nuestro municipio de Galán, que nos ayuden con esos puentes, con esas vías”, fue el clamor de uno de ellos.

Finalmente, el gobernador cuestionó las prioridades del presidente Petro y reiteró la urgencia de atender el clamor de la región.

“Entendemos su viaje a Japón, a Francia, a Italia, a Brasil, sus preocupaciones por Gaza, pero acá hay un pueblo que requiere que esa plata se gire de inmediato. Eso va a salvar vidas en Santander y en Colombia”, concluyó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Blu Radio

Noticias de hoy

Gobernación de Santander

Gustavo Petro

UNGRD