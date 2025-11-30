En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría destituye e inhabilita a dos policías en Bucaramanga por agresión a un ciudadano

Procuraduría destituye e inhabilita a dos policías en Bucaramanga por agresión a un ciudadano

Los uniformados José Luis Toloza Rangel y Jonathan Felipe Peña Álvarez recibieron sanciones de 18 y 15 años, en ese orden.

Procuraduría inhabilita a dos policías
Procuraduría inhabilita a dos policías
Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación.
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad