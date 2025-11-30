Procuraduría destituye e inhabilita a dos policías en Bucaramanga por agresión a un ciudadano

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de dos agentes adscritos a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Los implicados son el teniente José Luis Toloza Rangel y el patrullero Jonathan Felipe Peña Álvarez, sancionados por 18 y 15 años, respectivamente.

De acuerdo con la entidad, ambos uniformados recibieron esta sanción tras agredir a un ciudadano en hechos ocurridos en mayo de 2017, cuando la víctima se negó a acompañarlos a otra estación de policía. Esto desencadenó la respuesta de los agentes, quienes le propinaron golpes en varias partes del cuerpo.

En un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que la conducta de los uniformados representó una violación gravísima de los derechos humanos.

El Ministerio Público reprochó a los agentes José Luis Toloza y Jonathan Felipe Peña haber ignorado su deber de actuar con probidad y respeto frente a una persona que se encontraba bajo su custodia, por lo que la falta fue calificada como gravísima y cometida a título de dolo.