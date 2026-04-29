Procuraduría investiga a docente por presunto acoso sexual a estudiante en Piedecuesta

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el docente Ronald Javier Villamizar Santos, adscrito a una institución educativa en Piedecuesta, Santander, por presuntas conductas de acoso sexual contra una estudiante de noveno grado.

De acuerdo con el ente de control, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga adelanta la investigación disciplinaria para establecer si, durante 2023, el profesor habría incurrido en comportamientos indebidos hacia la menor.

Entre los hechos que son materia de verificación se encuentran supuestos tocamientos en partes íntimas dentro del plantel educativo y presuntas interacciones por videollamadas en las que, al parecer, se habrían realizado actos de carácter obsceno.

El organismo busca determinar si estas conductas vulneraron los derechos de la estudiante a la libertad, la integridad y la formación sexual. De manera provisional, la falta fue calificada como gravísima y atribuida a título de dolo, lo que implicaría una actuación consciente por parte del investigado.



A este caso se suma un hecho reciente ocurrido en el municipio de Aratoca, donde un docente de 54 años fue capturado en Bucaramanga por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Según la investigación, el hombre habría utilizado su rol como profesor para ganarse la confianza de una adolescente de 13 años. Las autoridades indicaron que el acercamiento se habría dado mediante intereses comunes, como el fútbol, lo que facilitó el contacto a través de redes sociales y posteriores encuentros fuera del entorno escolar.

De acuerdo con el proceso, el docente habría invitado a la menor a su vivienda en Aratoca bajo el pretexto de ver partidos de fútbol, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos que hoy son objeto de investigación judicial.

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El caso salió a la luz tras la denuncia de la familia de la menor, lo que permitió a las autoridades avanzar en la recolección de pruebas y obtener una orden de captura emitida por un juzgado del municipio de San Gil.