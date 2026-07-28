Puerto Wilches y Guadalupe, en emergencia por erosión y tormentas eléctricas en Santander

La temporada seca y las alteraciones en el cauce del río Magdalena continúan generando emergencias en Santander.

En Puerto Wilches, 63 metros lineales del jarillón del casco urbano presentan un grave proceso de erosión que ya afecta a cuatro viviendas, obligando a las autoridades a implementar medidas urgentes para proteger a las familias damnificadas.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduardo Sánchez, informó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo activó las acciones necesarias para atender la emergencia y adelantar la reubicación preventiva de las personas afectadas.

“En Puerto Wilches se presenta una situación de erosión en el jarillón del casco urbano, son 63 metros lineales afectados que provocan daños en cuatro viviendas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ya adelantó todas las medidas de reubicación de estas familias y las acciones de prevención. Desde el departamento estamos coordinando los informes correspondientes para determinar las afectaciones y hacer las caracterizaciones de las familias, aún adelantamos censo”, señaló el funcionario.



Desde la Alcaldía de Puerto Wilches, informaron que avanzan las acciones para mitigar el proceso erosivo, entre las medidas adoptadas se encuentran los trabajos de intervención mediante el hincado de tubería en el sector donde anteriormente se encontraba ubicada la boya de Ecopetrol, con el propósito de contener el avance del río Magdalena y evitar mayores afectaciones.

De igual manera, en el municipio de Guadalupe, las fuertes tormentas eléctricas ocasionaron daños en más de 26 viviendas y afectaciones en la cubierta de la estación de Policía.

Las autoridades departamentales realizan la evaluación de los daños y el censo de las familias afectadas para determinar las ayudas que serán necesarias próximamente.

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Finalmente, Eduardo Sánchez advirtió que las altas temperaturas asociadas al Fenómeno del Niño ya han provocado algunos incendios forestales en Santander, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención.

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades se encuentran evitar las fogatas durante los tradicionales paseos de olla, no realizar quemas controladas sin autorización, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas secas y hacer un uso responsable del recurso hídrico.

Los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente en los municipios afectados y no descartan nuevas medidas preventivas ante las condiciones climáticas que enfrenta el departamento.