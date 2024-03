¿Qué tipo de cáncer tiene Rodolfo Hernández?

Rodolfo Hernández, recientemente condenado por corrupción en el caso Vitalogic, reveló, en medio de la audiencia y entre lágrimas, que el cáncer que padece es "terminal".

“Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández en medio de la audiencia.

Rodolfo Hernández y su cáncer de colon

Cabe recordar que el excandidato presidencial padece un cáncer de colon por el cual fue operado a principios de septiembrede 2023 y por el cual estuvo hospitalizado en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Ángulo (CTIC), en Bogotá.

Por el mismo cáncer, el exalcalde de Bucaramanga estuvo internado en el Hospital Internacional de Colombia, de Piedecuesta, tras presentar quebrantos de salud.

¿Por qué condenaron a Rodolfo Hernández?

A Rodolfo Hernández lo condenaron por interés indebido en celebración de contrato a título de autor dentro del caso de corrupción conocido como Vitalogic.