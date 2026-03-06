Regresa la fauna silvestre a La Fortuna ocho años después del derrame del pozo Lisama 158

Ocho años después de la emergencia ambiental provocada por el afloramiento de crudo del pozo Lisama 158, en el corregimiento La Fortuna de Barrancabermeja, la zona afectada comienza a mostrar signos de recuperación en su flora y fauna.

El área donde ocurrió el derrame, ubicada a unos 250 metros del pozo, hoy hace parte de la Ecoreserva La Tayra – Lizama, un espacio que fue intervenido con procesos de restauración ambiental.

Durante un recorrido por el lugar, directivos de Ecopetrol, verificaron los avances de los trabajos de recuperación que se han realizado en este sector del Magdalena Medio, donde en 2018 se registró una de las emergencias ambientales más recordadas en la región.

Uno de los principales resultados del proceso ha sido la restauración de la cobertura vegetal. En el área se han sembrado más de 9.000 plántulas de 48 especies nativas, entre ellas abarco, algarrobo, búcaro, cedro, ceiba bonga, guayacán amarillo, guayacán rosado, caracolí, guadua y orejero, con el objetivo de recuperar el ecosistema que resultó afectado por el derrame.



El proceso también ha permitido evidenciar el regreso de la fauna silvestre. De acuerdo con los registros realizados en la zona, se han identificado más de 1.300 avistamientos correspondientes a 38 especies.

Blu Radio. Toche Pico de Plata en la Lizama //Foto: Ecopetrol

Entre los animales que han vuelto a este entorno natural se encuentran guacharacas, tayras, monos cariblanco, zorros perros, ocelotes, hurones, mapaches, armadillos, hormigueros, iguanas y lobos polleros, además de varias especies de aves como palomas camineras, chilacoas y tinamúes.

El presidente de Ecopetrol, Rocardo Roa, destacó que la recuperación del área ha sido posible por el trabajo conjunto con comunidades y autoridades locales.

Mono Cariblanco en la Lizama.jpg Blu Radio. Mono Cariblanco en la Lizama //Foto: Ecopetrol

“Invito a todas las comunidades que apoyaron este proceso de recuperación para continuar cuidando esta zona que se convierte en un pulmón para la región. Queremos seguir trabajando de manera articulada para que esta ecoreserva sea un área de conservación que contribuya a proteger la biodiversidad”, señaló.

La Ecoreserva La Tayra – Lizama forma parte de un programa nacional de Ecopetrol para conservar ecosistemas y promover la restauración ambiental. Actualmente existen 20 ecoreservas en diferentes regiones del país, y la meta es llegar a 30 para el año 2030.

