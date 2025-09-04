Reportan desabastecimiento de gaseosas y cervezas en Cúcuta tras quema de 5 camiones transportadores

La tensión crece en Norte de Santander, luego de que hombres armados detuvieran un camión cargado con gaseosas en la vía que conecta a Chinácota con el sector de La Donjuana.

Los encapuchados obligaron al conductor y a su acompañante a abandonar el vehículo para luego incinerarlo en plena carretera.

Las llamas consumieron el vehículo en pocos minutos, generando pánico entre los viajeros que transitaban por la zona turística. El grupo de bomberos de Chinácota llegó al lugar y lograron evitar que el incendio se propagara, aunque el camión quedó reducido a cenizas.

Este ataque no es un hecho aislado. En lo que va del año ya se han registrado varios atentados similares contra los vehículos de distribución de bebidas en Norte de Santander.

Las autoridades analizan si se trata de una estrategia de presión armada vinculada a extorsiones y han puesto la lupa sobre el ELN, que mantiene influencia en esta región.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Norte de Santander, expresó la preocupación del gremio.

“La verdad estamos con muchísima preocupación”, indicó Quintero.

En solo diez días, ya son cinco camiones vandalizados y quemados, lo que genera temor entre transportadores y un desabastecimiento de productos como gaseosas y cervezas en Cúcuta y su área metropolitana.

“No hay garantías para que los empresarios puedan trabajar y sacar sus vehículos a la calle sin arriesgar sus vidas y su patrimonio”, dijo Quintero.

Un comando de Policía y el Ejército reforzaron la presencia en la vía y acompañan a los vehículos en caravana, mientras transportadores y comerciantes advierten que la violencia está golpeando directamente la economía y el turismo de la región.