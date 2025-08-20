Publicidad

Secuestran a joven de 17 años en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Secuestran a joven de 17 años en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

La víctima, que fue identificada como Jonathan Santiago, un estudiante del grado 11, vive junto a su familia dedicada al comercio.

Secuestro referencia
Secuestro referencia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:18 p. m.

Hombres que se desplazaban a bordo de un vehículo y con armas de fuego, intimidaron a un menor de 17 años de edad que se movilizaba en su motocicleta por la vereda Venadillo ubicada en la zona norte del municipio de Ocaña, Norte de Santander. Posteriormente, lo obligaron a descender de la moto y a subirse en el automóvil para llevárselo con rumbo desconocido.

Labriegos que pasaban por el sector y que se percataron de la situación dieron aviso a las autoridades, quienes de manera conjunta con la Policía en el departamento del Cesar adelantan La búsqueda del adolescente en esa zona limítrofe entre Norte de Santander y Cesar.

La víctima fue identificada como Jonathan Santiago estudiante del grado 11 y quién vive en esa zona rural junto a su familia dedicada al comercio en el municipio de Ocaña.

