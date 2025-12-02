Reúnen recursos para póliza educativa del hijo de Policía muerto en atraco en Bucaramanga

El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció una campaña de recolección de fondos con la que se busca reunir $167 millones para adquirir una póliza de seguro educativo que garantice el acceso a la universidad de Andrés Leal, hijo del intendente Freddy Francisco Leal Briceño, asesinado en el violento atraco a una joyería en el centro de la ciudad.

Según explicó el mandatario, los recursos serán administrados a través de la Asociación de Acción Social por Santander (ASPAS), entidad donde se recibirán las donaciones. La póliza cubrirá 10 semestres universitarios a partir del año 2032, en cualquier institución del país.

“Queremos garantizarle a este lindo niño su educación superior y aliviar, en medio de este profundo dolor, a su familia. Con esta póliza aseguramos que Andrés pueda acceder a la universidad en cualquier lugar del país y completar sus estudios”, señaló Sarmiento.

La campaña inició este lunes 1 de diciembre con el apoyo de 60 alcaldes de Santander, así como secretarios de despacho y directores de entidades descentralizadas. Según informó el alcalde, ya se han recaudado $37 millones en las primeras horas.



Los alcaldes en Santander han aprotado $15 millones, el gobernador de Santander donó $1 millón, el propio alcalde aportó $1 millón de su salario, y una empresaria de Bucaramanga realizó una contribución de $20 millones. La meta es completar los recursos antes del viernes 5 de diciembre para proceder con la adquisición inmediata de la póliza.

El anuncio se dio después de las honras fúnebres del intendente Leal, donde su hijo Andrés conmovió a los asistentes con sus palabras de fortaleza y compromiso para apoyar a su madre y sacar adelante a su familia.

Este martes continuará la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los cinco capturados por el violento robo a la joyería del Centro Comnercial 4 Etapa en Bucaramanga.