Imputarán cargos a capturados por violento robo en centro comercial en Bucaramanga

Este martes 2 de diciembre se reanudará la audiencia para la imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento contra cinco de los capturados por el violento robo a una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga el pasado 29 de noviembre de 2025.

Los implicados son:



Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.

de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas. Antonio José Felipe Lanchez, 50 años , de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.

, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes. Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.

de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas. Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro.

venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro. Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.

"La Policía sigue buscando a los 3 bandidos que huyeron hacia el sector de Girardot y Villas de Girardot donde abandonaron un vehículo. Se estima que es un total de 20 participaron en este hecho delictivo la gran mayoría de la costa norte colombiana, de Barranquilla, de Soledad algunas personas de Magdalena y un venezolano. Seguimos trabajando articuladamente y junto con la Gobernación de Santander se ofrece una recompensa de $100 millones que permita la identificación, individualización y captura de los delincuentes que hacen falta", señaló el Javier Sarmiento, alcalde de Bucaramanga.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que realizarán una reunión con propietarios de joyerías en Bucaramanga con el fin de definir medidas de seguridad.

"Ya se había presentado en la ciudad un millonario robo a una joyería en Bucaramanga hace un año, por eso con policía judicial vamos a convocar a una reunión con los dueños de joyería para que también se implementes sistemas de seguridad, cámaras y vigilancia, para reducir el riesgo", señaló el oficial.



La Policía continúa los operativos para ubicar a los demás integrantes de la banda responsable del violento atraco a la joyería.