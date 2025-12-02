En vivo
Imputarán cargos a capturados por violento robo en centro comercial en Bucaramanga

En Bucaramanga se realizó el sepelio del intendente Fredy Francisco Leal Briceño, quien falleció en medio del atraco a joyería en un centro comercial.

